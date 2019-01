El peor día de un rey en toda la historia de la humanidad

Hoy la verdad es que lo he tenido fácil para elegir al protagonista del día. Porque un mal día lo puede tener cualquiera, pero la caída será más dolorosa según la altura inicial. Y en ese sentido pocos podrían superar el 21 de enero que le tocó vivir a Luis XVI de Francia en el año 1793.

Bueno, quizás vivir no es el verbo más adecuado, porque lo que le tocó al monarca Borbón ese 21 de enero fue morir. Y no solo morir, sino ser ejecutado en una plaza pública. Luis tenía apenas 38 años, pero la verdad es que no había gestionado muy bien el tema de ser rey. Había llevado el estado no solo a la bancarrota, sino a un descrédito absoluto, haciendo posible lo imposible: una revolución popular que convirtió a Francia en una república.

Y si bien es cierto que él y su consorte, la no más popular María Antonieta, no supieron revertir el descontento popular, también lo es que nadie lo había preparado para unas circunstancias como las que se encontró a partir de 1789. Si una lección hemos aprendido de Luís XVI y su esposa, es que es mejor no gastarte dinero que no tienes en frivolidades y que es importante aprender a sentar cabeza. Antes que te la quiten.

