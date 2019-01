Julio Sanz (Federación del taxi): "Desconfiamos de las administraciones"

Minutos antes de la reunión con el gobierno de la Comunidad de Madrid para negociar la regulación de los vehículos con licencia VTC, el presidente de la Federación del Taxi de Madrid, Julio Sanz, ha asegurado en Hoy por Hoy tener "mucha desconfianza" sobre lo que las administraciones puedan ofrecer porque el sector del taxi "ha sido engañado sistemáticamente". Sanz, que también preside la Asociación Nacional del Taxi, explica que van a la reunión a escuchar las propuestas del gobierno y que, si les convence, valorarán desconvocar la huelga indefinida que los taxistas de Madrid han iniciado este lunes a las 6 de la mañana. "Las plataformas VTC compiten con el taxi que es un sector hiperegulado sin tener ninguna regulación", se queja Sanz.

Preguntado sobre imágenes de violencia como las del pasado viernes en Barcelona, Sanz asegura que "la violencia nos deja en muy mal lugar" y pide que en las protestas de estos días "no haya nada de violencia porque si la hay perdemos la razón"

"Hacemos un llamamiento a la no violencia"

Justo en el momento en el que empezaba la huelga indefinida de taxis en madrid, Nacho Castillo, portavoz de la plataforma Caracol de taxis hacía un llamamiento en Hoy por Hoy a la no violencia: "hay incidentes que no nos gustan a nadie y desde las asociaciones llamamos a la calma y a la no violencia", después de la agresión sufrida por un conductor de VTC el pasado viernes en Barcelona