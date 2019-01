La democracia, un trasto inútil

Venezuela lleva mucho tiempo viviendo con pie y medio fuera de la democracia. Para remitirnos solo a una de las últimas anomalías nos puede valer la investidura como presidente de Nicolás Maduro el pasado día 10 de enero. Prestaba juramento para iniciar su segundo mandato no como dice la Constitución ante la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, sino ante la Corte Suprema, compuesta por jueces a sus órdenes. Es difícil solemnizar de forma más clamorosa la fractura del país, sumido en una crisis devastadora. También era evidente ya la división internacional en este asunto: 14 países consideraron ilegítimo ese segundo mandato.

No era, por tanto, ningún secreto que Venezuela se deslizaba a un punto de no retorno con todos los riesgos incluidos, ¿pero es así como se ha de salir de este callejón sin salida, con la autoproclamación como presidente del jefe de la Asamblea? Pocas veces la democracia ha parecido tan impotente, como un trasto inservible pataleado por todos. Porque ahora estamos todos convencidos de que el desenlace de esta agudísima crisis no lo va a dilucidar la teoría democrática en el tablero electoral. En primera instancia será determinante la decisión del ejército venezolano y después de ella la de la comunidad internacional, donde ya se han alineado los principales actores, salvo Europa que se lo está pensando, y con los Estados Unidos como abanderado de la causa de Juan Guaidó si no como promotor y como sujeto agente.

A la espera de acontecimientos, que pueden llegar a ser trágicos, ojalá no, hay que preguntarse una vez más sobre la herramienta democrática, sobre sus usos y sus aplicaciones y lamentar que con toda seguridad Venezuela se vaya a convertir en un torpedo de gran poder explosivo en nuestro debate político nacional, que ya está bien cargadito.