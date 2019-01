Ir a la Premier League a buscar un revulsivo y acabar trayendo a Faubert

Que el mercado futbolístico de invierno viene alimentado por la desesperación no es algo que os vaya a descubrir yo. Pero hoy vamos a recordar a uno de los mejores ejemplos de las perlas que los equipos compran en este bazar enloquecido del mes de enero.

Tal día como hoy, un 30 de enero de 2009, el Real Madrid sorprendió a propios y extraños al anunciar el fichaje de Julien Faubert, un jugador francés que no estaba precisamente triunfando en el fútbol inglés. Para ser exactos, el Real Madrid no lo fichó, sino que lo cogió cedido con derecho a compra del West Ham United de la Premier League.

Esa opción de compra pronto se vio que no se iba a ejercer. El francés debutó con el Real Madrid el 2 de febrero, e incluso el entrenador blanco, Juande Ramos, no pudo más que calificar su actuación de “gris”. Y fue muy generoso en su evaluación. Faubert jugó un gran total de 60 minutos en los seis meses que fue miembro del club madrileño. Eso sí, protagonizó momentos memorables, como el día que se durmió en el banquillo mientras su equipo jugaba contra el Villareal o cuando no acudió al entrenamiento pensando que tenía el día libre.

Después de su efímero paso por un club de tanto renombre, su carrera no fue muy espectacular, y acabó vagando por las apasionantes ligas de Turquía y Escocia. Eso sí, 10 años después sigue jugando, en la prestigiosa liga indonesia, con el Borneo F.C.

Si una lección nos deja Faubert es que en la vida no sólo hay que tener oportunidades: también es importante llegar preparados a ellas.

