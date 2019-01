Alfonso Guerra: "En España hay un proceso claro de balcanización"

Alfonso Guerra acaba de publicar La España en la que creo. En defensa de la Constitución. En el libro defiende que "la reiterada apelación al diálogo con los golpistas nacionalistas esconde una clara incompetencia, la negativa a comprometerse con una solución dificil, pero necesaria para salvaguardar la democracia". El exvicepresidente explica en Hoy por Hoy que esa solución pasa por "vencer al nacionalismo en las urnas" y advierte que, para eso, "hay que trabajar muchísimo", en contraposición de lo que hizo Rajoy con la aplicación del artículo 155 y convocar elecciones. Quiere dejar claro que, aunque Sánchez no pare de apelar al diálogo, no era una crítica a su gestión, pero sí considera que "cuando se están violando las leyes y la Constitución, establecer como única salida el diálogo" no le parece correcto. "Claro que los asuntos políticos hay que resolverlos con medidas políticas pero los asuntos judiciales ¿también hay que resolverlos con medidas políticas?", se pregunta. "En una democracia no se puede y se está continuamente mezclando lo uno con lo otro", se responde.

Guerra recuerda que los jueces son los tienen que establecer qué delitos se cometieron en el referéndum ilegal del 1-O. Considera que es legítimo pedir una consulta pero al mismo tiempo piensa que "todo no se puede votar en la vida", porque no se pueden saltar las normas de convivencia. Advierte de que "la balcanización parece muy lejos pero que, cuando coge carrerilla, llega enseguida y en España hay un proceso claro de balcanización".

"El punto importante es que se retiren los militares en Venezuela"

Alfonso Guerra critica duramente el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Avala el ultimátum europeo al que puso voz Pedro Sánchez aunque cree que no hacía falta dar esos ocho días de plazo a Maduro, "serán para cargarse de razón y decir "le dimos la oportunidad" porque ya sabe todo el mundo con quién está jugando".

El histórico socialista considera que "el punto importante es que se retiren los militares" porque, "en el momento en el que los militares se quiten de en medio de la barra de Maduro, eso cae, seguro".