Nacho Escartín: "Toca dejar claro a la gente de Madrid con qué marca nos presentamos a las elecciones"

Nacho Escartín, coordinador de Podemos en Aragón, ha dicho en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’ que Íñigo Errejón, a pesar de presentarse a las autonómicas con Manuela Carmena, “no está fuera de Podemos” y que aunque sería conveniente “cooperar” para presentar una candidatura conjunta en Madrid respetará la decisión que tome el partido en la comunidad porque "a mí no me gusta que en Aragón me digan cómo tengo que hacer la confluencia”. En cualquier caso, Escartín confía en que haya “entendimiento” para que Podemos no sea visto por los votantes como ‘La vida de Brian’, película de los Monty Python.

El coordinador de Podemos en Aragón ha dicho que parece que “todos quieren ponerse de acuerdo”, tras la crisis abierta por la dimisión de Errejón como diputado, y anima a los dirigentes del partido, a cuatro meses de las elecciones, a hablar con “claridad” para que “la gente de Madrid sepa con qué marca nos presentamos”.