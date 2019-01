Marcos Llorente: "No creo que haya otro delantero como Karim Benzema"

Marcos Llorente ha vuelto de su lesión en plena forma. El jugador ha podido disputar los 90 minutos del encuentro ante el Girona, donde ha marcado su segundo gol como futbolista profesional y el tercero del Real Madrid en la vuelta de los cuartos de la Copa del Rey. El conjunto blanco ha conseguido clasificarse para las semifinales de la competición, pudiéndose enfrentar al F. C. Barcelona, el Betis o el Valencia.

El madrileño ha hablado ante los micrófonos de su buena situación física, declarando que está "muy contento porque volver de una lesión siempre cuesta un poco más meterte en la dinámica del equipo" y más tal como el Real Madrid ha jugado este jueves, siendo "muy intensos". Además, se ha mostrado muy feliz por "hacer ese gol, por jugar los 90 minutos y acercarme a ese Llorente que se vio en diciembre".

Con Casemiro ya a las órdenes de Solari, el entrenador del Real Madrid sigue dando minutos a Llorente, quien se muestra "muy feliz por la vuelta que ha dado la situación" y se encuentra "aprovechando todas las oportunidades que me está dando el míster". "Siempre estaré preparado para cuando me necesite", completaba el jugador.

Viendo el nivel que Llorente está demostrando en el terreno de juego, los medios no han dudado en preguntarle ante la posibilidad de entrar en la próxima convocatoria de Luis Enrique y formar parte de la Selección Española. "Eso ya es algo mayor. Pienso en mí y en mi equipo. Es un premio muy grande que si un día llega, será lo máximo como jugador. Estaré muy feliz", declaraba ante los micrófonos.

Ante la maravillosa actuación de Karim Benzema en el encuentro con el Girona, a Llorente no le faltaban buenas palabras para hablar de su compañero, declarando que no les ha sorprendido el nivel del francés: "Nosotros le vemos entrenar y no creo que haya otro delantero como Karim. Yo creo que a un delantero así no se le puede pedir más, se le puede pedir menos de lo que él nos da. Estamos muy contentos con él, es un jugador muy importante para nosotros".

