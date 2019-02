Ojo con destrozar lo que hay

Pensarían ustedes que el Ojo vive en otro mundo si no comentara los resultados del CIS, tan controvertido últimamente. ¿Bastará con destacar el desguace del PP, recogidos sus restos por Ciudadanos y Vox? ¿O quizá sirva una simple suma para constatar que PSOE y Podemos suman 45,3, mientras la Santísima Trinidad se queda en 39,1? Aunque quizá lo más gracioso del sondeo sea reseñar que el 70% de los encuestados sitúa a Vox en la extrema derecha. Ya. ¿Qué creerá el 30% restante que son estos chicos? En fin, puro entretenimiento, que ya se sabe que las encuestas electorales solo tienen valor, si es que tienen alguno, cuando se hacen en fechas muy próximas a las votaciones. Y ya vieron Andalucía.

Por lo demás, nos preguntábamos ayer que para qué sirven los partidos, tras constatar que somos rápidos en destruir, y lentos como tortugas para construir. Hacemos añicos lo que tenemos pero no sabemos edificar nada nuevo. Y hay que tener mucho cuidado. Porque si no sustituimos los partidos por otras cosas, plataformas electorales o lo que ustedes gusten, los ciudadanos de a pie, siempre desprotegidos, nos quedaremos en manos de las fuerzas económicas más depredadoras, que no necesitan partidos ni normas democráticas, que ya les basta con ser los auténticos amos del universo. Así que atémonos los machos y no juguemos con las cosas de comer.