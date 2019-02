Hay que cambiar el protocolo del VAR

El VAR ha vuelto a ser protagonista este fin de semana y lo ha sido, al menos en parte, de manera negativa. Ni Medié Jiménez en el campo ni Hernández Hernández en el VAR han visto penalti en una clara infracción dentro del área de Feddal sobre Morata. Manu Carreño ha opinado sobre la acción y sobre el funcionamiento del VAR en general: "El VAR cada vez me está dejando más dudas. Sigo creyendo en el VAR, creo que es bueno y que mejora el fútbol, lo sigo creyendo a pies juntillas, pero no como lo están utilizando. Creo en el VAR, pero no en cómo lo están utilizando".

El director del programa ha añadido: "Yo creí que el VAR venía para despejar las dudas de las jugadas polémicas, no venía para otra cosa. Si el protocolo es así está mal, habrá que cambiarlo, porque cuando 10 de 10 personas ven una jugada polémica y decimos penalti los 10 es que ha pasado algo. Y cuando 10 de 10 o 100 de 100 decimos que el protocolo no está bien, pues alguien tendrá que cambiarlo".

"Una jugada como el penalti de Feddal a Morata, que es penalti, puede que el árbitro de campo no lo vea, ¿pero el VAR tampoco lo ha visto? ¿Qué tiene que pasar entonces? ¿Que le rompa el tabique nasal Tassoti a Luis Enrique? Para eso no hace falta VAR , eso lo vemos todos", ha concluido.