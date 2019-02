Álvarez de los Mozos: "Vuestros compañeros de SER Aranda son los instigadores de las pintadas"

Este domingo, tras la rueda de prensa posterior a la victoria del Arandina Club de Fútbol, el entrenador del equipo, Javier Álvarez de los Mozos, insultó gravemente a un redactor de SER Aranda.

Este lunes por la noche el técnico quiso dar la cara en El Larguero para dar su versión de los hechos. "Descontextualizado siento vergüenza ajena, no es una cosa de la que me enorgullezca ni mucho menos. Está mal insultar, no debería haberlo hecho".

El entrenador quiso explicarse un poco más. "Esto viene de hace mucho tiempo, no es de un día que el entrenador se ha calentado. Vuestros compañeros son una gente que tenían una influencia importante en el club y han salido de ahí y como soy el que da la cara intentan desestabilizar".

Para defender su postura, Álvarez de los Mozos habló de las lamentables pintadas que han aparecido este lunes por la mañana en el estadio en el cual se le insultaba. Manu Carreño le dijo que eso no tenía nada que ver con SER Aranda y el entrenador sorprendió con su respuesta. "O igual sí. Comprenderás que la misma duda que tienes tú para decir que no es la misma para mí al decir que sí. Me cuesta creer que hayan ido allí a pintarlo, pero tan culpable es que lo instiga como el que va a pintarlo allí".

De los Mozos dejó clara su postura y acusó a los compañeros de SER Aranda de estar detrás de las pintadas que han aparecido hoy en el estadio. "No es que lo tenga claro o no, es que quienes han instigado las pintadas han sido ellos. Contra mí no tienen nada, yo soy el tonto útil. Tienen que utilizar a la persona que está en los medios de comunicación para conseguir sus objetivos. Tus compañeros de SER Aranda son muy malas personas, que son unas personas que hacen un daño gratuito a muchísima gente y la sociedad arandina no se merece que se le trate como se le trata a nivel local. El 99% de las personas que viven en Aranda de Duero piensan igual que yo. Tú vas por Aranda y la gente te lo dice".

"Yo no he agredido a ningún árbitro, si quiero agredir a un árbitro le agredo. ¿Si me separaron mis jugadores cuando iba a por el árbitro? Sí, pero iba a protestar, si hubiera ido a agredirle no me hubieran caído 7 partidos, habrían sido más", comentó en referencia a una sanción que sufrió hace pocos meses.

Por último dejó claro que no piensa disculparse salvo que se disculpen con él, pero que se arrepiente de los graves insultos. "No he pedido disculpas pero a mí tus compañeros tampoco me han pedido disculpas. Sé que no se puede insultar, pero he de decir que esa conversación era privada y ha salido sin mi consentimiento. No es agradable para mí verme en esa situación, me arrepiento totalmente".