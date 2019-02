En el lenguaje diplomático, ultimátum es "resolución terminante y definitiva, comunicada por escrito". En el lenguaje coloquial, "resolución definitiva". Lleva tilde, porque es una palabra llana, así que es ultimátum, frente a la palabra en inglés, que no lo lleva. Es una propuesta o decisión definitiva que establece un periodo específico para que se cumplan unas exigencias determinadas y que viene respaldada por una advertencia que será cumplida en caso de que las exigencias no se satisfagan. Suele ser la demanda final de una serie de peticiones previas. El tiempo asignado suele ser corto y la idea es que no existan negociaciones posteriores. Es lo último, lo final. Es un cultismo, del latín, que nos llega desde el inglés, alude a lo último, "última concesión" o "último aviso".

Para ayudarnos a entender el concepto está hoy con nosotros JUAN CARLOS PEREIRA, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, coordinador del libro "Historia de las relaciones internacionales contemporáneas".