El embajador de Venezuela en España: "Estoy sorprendido por el salto a vacío de Sánchez al reconocer a Guaidó"

Escucha la entrevista completa a Mario Isea en 'Hora 25':

El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, ha pasado por el programa ‘Hora 25’ tras el nombramiento por parte del presidente encargado del país, Juan Guaidó, de Antonio Ecarri Bolívar, como ‘embajador’ de su gobierno en España. “A mí no me designaron por Twitter ni mi presidente se proclamó en una plaza. Yo fui designado en la convención de Viena y represento al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, ha afirmado Isea, que ha asegurado que la embajada trabaja con normalidad, igual que los cinco consulados que Venezuela tiene en España.

"Todos los gobiernos que han avalado esta transgresión brutal, que alguien se autoproclame con el pretexto de los problemas económicos causados por una guerra que pasa por el saqueo y el bloqueo económico, son los mismos causantes de esto son lo que ahora desconocen nuestra soberanía", ha lamentado Isea, que sobre todo ha dicho estar sorprendido por el reconocimiento de España a Guaidó.

“Estoy sorprendido por este salto al vacío. Veníamos de ver una política exitosa y cuando empieza a dar frutos, cuando México se desmarca de la conferencia de Lima, cuando la ONU reconoce a Maduro… España se pliega a los intereses del presidente Trump que amenaza a todo el mundo con muros, que es racista y xenófobo. No sé cómo del dialogo saltan a esta política de injerencia”, ha reiterado el embajador, que se ha mostrado satisfecho porque algunos países de la UE como Italia, y otros como China o Rusia no hayan dado su apoyo al autoproclamado presidente.

Por último, ha dicho que si Ecarri acude a la embajada hablará con él, pero no lo reconoce como embajador. “Yo no sé si ese señor ha designado a alguien en una plaza o rotonda, no tengo información”, ha sentenciado.