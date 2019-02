Si la incertidumbre es el signo de los tiempos, este martes 5 de febrero despierta instalado ella. No sabemos cuánto durará el Gobierno de Maduro ni hasta dónde puede Guaidó actuar como presidente encargado sin tener el control del aparato del Estado.

En España, no sabemos cuánto durará la legislatura, si Sánchez se verá abocado a convocar elecciones como muy tarde en otoño, porque ERC no va a permitir ni siquiera discutir los presupuestos, presenta enmienda a la totalidad. No sabemos si esta decisión de los republicanos, secundada después por el PDeCAT, tiene vuelta atrás o es solo tacticismo porque el calendario ha querido que el debate de las enmiendas al presupuesto se celebre justo cuando comienza el juicio por los hechos del otoño separatista catalán.

¿Qué más no sabemos? No sabemos si los taxistas de Madrid habrán perdido 16 días de trabajo sin conseguir nada a cambio. Hoy votan si seguir en huelga o desconvocarla sin que el gobierno regional se haya movido del ‘no’ a regular el margen de tiempo para pedir un Uber o un Cabify. No sabemos si el PP está ensayando en Madrid con los taxistas la mano dura, como aviso a navegantes de otros sectores.

Tiempo de incertidumbres con aroma de Varón Dandy.