Manual de resistencia

Señor presidente, no me cabe la menor duda de que el libro que lleva su firma tiene, al menos, un titulo sugestivo y que seguramente podrá venderse en los estantes que las librerías dedican a la autoayuda. Que usted es un resistente que, como asegura un buen amigo del oficio, tiende a durar más que la sábana de abajo, es algo de dominio público. Pero ojo, no siempre se cumple la máxima de que el que resiste gana. Que se lo pregunten a su antecesor quien, a pesar de haberle ganado a usted unas elecciones por mas de cincuenta escaños, se tuvo que marchar por la puerta de atrás del poder.

La última decisión de crear la figura de un relator, mediador, coordinador o secretario para convocar las reuniones de los partidos políticos que pretenden arreglar con no se sabe qué pegamento la convivencia que se ha hecho añicos en Cataluña y conseguir así que los separatistas aprueben los presupuestos de este año puede convertirse en un boomerang que impacte en mismísima cabeza del gobierno. Hoy por Hoy, y nunca mejor dicho aquí, nadie entiende nada y, los más, piensan que hay gato encerrado.