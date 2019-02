En la crisis más profunda, los políticos más superficiales

El asunto del relator ha desencadenado una verdadera tempestad. Las derechas excitadas afilan sus dientes para lanzarse a la yugular del Gobierno; en la propia familia socialista las aguas están muy agitadas. Lo peor es que al querer aclarar las cosas aumentó la confusión. La vicepresidenta Carmen Calvo precisó que el relator sería un simple colaborador en la mesa de partidos catalanes y la consellera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, afirmó lo contrario, que el relator debía dar fe de lo que se hablara en la mesa de diálogo con el gobierno central. Calvo y Artadi fueron precisamente las que pactaron esa figura de relator. ¿Cómo podían interpretar de manera tan opuesta lo que habían acordado? Brillante porvenir aguarda al diálogo.

Pero, tras la imprudencia temeraria del Gobierno, la inconsciencia de la oposición. Entre los errores del Gobierno y el estruendoso aprovechamiento que prepara la derecha en la calle vamos a llegar al juicio más importante de la democracia no con la calma y la serenidad que se requería sino envueltos en fervores, en patriotismos y en mares de banderas. Otro regalo para los independentistas. Las imágenes de la manifestación del domingo jugarán en favor de su campaña internacional para apuntalar su tesis central de que no van a ser juzgados por una democracia de verdad sino atropellados de forma injusta por un españolismo exaltado que no respeta su libertad.

En momentos muy delicados de nuestra historia democrática hemos tenido la suerte de contar con políticos maduros y conscientes de su responsabilidad, pero ahora no. Ahora los líderes no están dando la talla, se mueven a impulsos, a golpes de efecto. Políticos ‘tuit’ para ideas de digestión rápida. En la crisis más profunda, los líderes más superficiales.

