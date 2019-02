Cesc Fábregas: "Si Hazard ha anunciado su decisión, creo que renovará con el Chelsea"

Cesc Fábregas ha concedido este jueves en El Larguero una entrevista como nuevo jugador del AS Mónaco. El español, que ha llegado hace apenas un mes a su nueva ciudad, dice estar muy contento con su nuevo proyecto que ya ha definido como "corta de momento pero muy intensa".

El ex del F.C. Barcelona se encuentra cómodo en su nueva ciudad después de "los años pasados en Londres, con un clima muy barcelonés". Además, Fábregas ya ha conseguido sacar del descenso directo a su nuevo equipo, del que espera "poco a poco seguir mejorando".

El jugador ha firmado por tres temporadas y media con el AS Mónaco después de recibir diferentes ofertas desde Italia, Francia o España, en los que sólo le ofrecían una temporada. "Lo tenía claro. Fue complicado porque yo quería esperarme a final de temporada e irme al terminar mi contrato", comentaba a Manu Carreño, añadiendo que está muy feliz con este proyecto con gente joven y pudiendo jugar todos los partidos. Una decisión que le agradece a su ex compañero, Thierry Henry, quien le llamó para unirse al equipo como un nuevo líder pero que, desafortunadamente, ha terminado por bajarse del barco.

Una vez fuera de los campos, Fábregas tiene claro que será entrenador aunque a corto plazo quiere seguir jugando: "A la que termine no la voy a dejar botar mucho". El juagador del AS Mónaco está decidido a enseñar todo lo que ha vivido su generación que "es impagable". "He tenido la oportunidad de ser entrenado por los mejores del mundo: Guardiola, Mourinho, Luis Aragonés, Del Bosque...", comentaba en El Larguero. Además, para el portugués sólo ha tenido buenas palabras tras compartir un año y medio en el Chelsea: "De Mourinho se tiene una idea un poco complicada. Siempre me dio libertad para que fuera yo mismo"

El español tampoco se ha querido perder el primer Clásico de este mes que ha dejado abierta la semifinal de la Copa del Rey. Fábregas comentó que el "Madrid hizo un buen partido, fueron superiores, más colocados y con más confianza" para luego añadir que el F.C. Barcelona de ahora es claramente diferente al que él conoció hace unos años: "Es sólido, efectivo, sabe a lo que juega pero no es un Barça de posesión que había con Pep Guardiola o Luis Enrique, hay mucho más contragolpes". Además, lo posiciona como favorito a ganar la Champions de esta temporada.

También hubo oportunidad de hablar de dos ex compañeros que han sido actualidad en los últimos días. El primero de ellos es Álvaro Morata, quien ha fichado recientemente por el Atlético de Madrid: "Me alegro por él, la verdad es que ya no era feliz en el Chelsea. Soy el primero que apoyo la decisión de probar algo nuevo, volver a los orígenes. Creo que le va a ir bien y la afición del Atleti le va a apoyar".

Por último, también ha comentado la decisión de Hazard, del que "diría que renovaría con el Chelsea". Fábregas ha confirmado que el jugador se ecuentra muy feliz en su actual equipo y que su familia está feliz en Londres, a pesar que jugar en el Real Madrid es su sueño de pequeño.