"Un relato de tristeza y frustración": la morriña de Repion florece en su nuevo videoclip

Marina y Teresa, ambas Iñesta, junto a Álvaro forman Repion. Una jovencísima banda que ha ganado peso en el panorama nacional gracias a su contundencia en el sonido y a sus letras que buscan lo emocional. Su gran telón ante la sociedad fue ganar el concurso de bandas del pasado Mad Cool, pero sus discos 'La lágrima y la naranja' y 'Amapola Dueles' ya gozaban de su calidad.

Ahora, con 'Donde escapa la luz' -su último EP- ha logrado una madurez capaz de llenar salas como la Costello en su presentación en Madrid. La banda cántabra elige Fuego y Chinchetas para estrenar en exclusiva su nuevo videoclip de 'Las flores en invierno' con la que muestra la importancia de saber en qué hombro debes apoyarte en los momentos duros. La morriña de Repion -salieron de su ciudad natal para irse a vivir a Madrid desde muy jóvenes- florece en su último trabajo.

En el videoclip se ve la unión que tenéis como banda, la importancia de sentirse arropado por la familia, como en el caso de Marina y Teresa, y por los amigos… ¿qué queréis transmitir en este videoclip?

Como pasa muchas veces en las canciones de Repion, el tema parte de un lugar oscuro para llegar en la parte fuerte a unos versos más esperanzadores. Realmente el videoclip es un poco así. Contamos una historia que interpretamos nosotros mismos en la que en este caso Marina se siente triste por circunstancias. En su familia y en sus amigos, en la gente que quiere, encuentra no solución pero sí mucho apoyo. Esperamos que se entienda (risas).

Miguel Sierra es el director. Se ve un factor bastante nostálgico en el vídeo, la televisión antigua, viendo vídeos de cuando erais pequeños… ¿qué busca el director en este sentido?

En un principio el vídeo iba a ser mucho más cañero. Miki quería hacer de esa nostalgia que tiene la canción algo un poco más rabioso incluso, pero es que nosotras somos muy tiernas. Al final, tras hablar con él algunas tardes, entendió perfectamente que la canción era un relato más de tristeza y frustración que de enfado. Comprendió muy rápido de lo que estábamos hablando e ideó una metáfora visual que nos retrata de una manera bastante fiel.

¿Qué tal ha sido trabajar con él y, ya que sois los tres los "protas" del videoclip, qué tal ha estado eso de ser actor/actriz por un día?

Es amigo de Álvaro desde hace años y ahora también es nuestro amigo así que todo el rato nos sentimos muy cómodas tanto Álvaro como las hermanas. Teníamos un poco de miedo con el tema del 'acting' pero finalmente fue súper divertido. Imaginamos que todo el mundo entenderá que no somos actrices, no nos preocupa. Fue súper guay.

‘Las flores en invierno’ es el tema elegido para el primer videoclip de este EP que está aún fresco (tan solo dos meses en el mercado), ¿cuál es el significado real de esta canción?

Bueno ya lo explicamos un poco antes. A nuestra edad no son pocas veces las que sientes que te estás metiendo en un abismo del que no quieres tomar partido, que es este mundo. Seguramente sea algo que le pasa a casi toda la gente. Aún así nos gusta creer que siempre hay un hueco para cada una. La canción habla de salir al mundo con sinceridad y respetar un poco el ritmo que tiene, ‘’aún siguen cantando las ballenas y aún marchitan las flores en invierno’’ por muy grande que sea el cabreo que te pilles.

Tenéis dos discos, ‘La lágrima y la naranja’ (2014) y ‘Amapola Dueles’ (2016), y ahora este EP ‘Donde escapa la luz’ (2018)… Se nota un cambio bastante considerable en tanto en el sonido (rock, grunge y pop) como en el significado de las canciones, ¿cómo ha sido vuestra evolución en estos puntos?

Teresa, Álvaro y Marina, forman Repion / Repion

Hay que considerar que empezamos a tocar muy pequeñas, cuando grabamos el primer disco yo (Teresa) tenía escasos 16 años y Marina rondaba los 18. Aunque ya sonábamos contundentes era todo una especie de juego. Con el tiempo es normal que tanto el sonido como el contenido de las letras haya madurado un poco con nosotras. Las experiencias que vamos viviendo son de gran inspiración, las cosas que nos preocupan no son las mismas ahora que en la adolescencia.

‘Donde escapa la luz’ es mucho más personal… ¿es el trabajo con el que os sentís más identificadas?

Probablemente sí, pero es lo que te decimos antes. Es un tema de 'timing'. Inevitablemente nos identificamos más con las historias más recientes. Eso no quiere decir que en su momento no nos identificásemos con lo que componíamos y muchas canciones que tienen 3 o 4 años nos siguen emocionando. Pero sí que es verdad que 'Donde escapa la luz' quizás guarda más relación con quiénes somos en el presente.

Supongo que Paco Loco (el productor del disco) también ha puesto su granito de arena…

Por supuesto. Estamos contentísimas con el sonido que logró sacarnos en el estudio. Desde el principio le dijimos que queríamos caña, acercarnos más al sonido que tenemos en directo, que es lo mejor que tiene Repion. No solo congeniamos con él musicalmente sino que además nos cayó genial. Es un tipo entrañable, tiene mucho mérito lo que ha conseguido y junto a su mujer Muni forma el equipo perfecto.

En el caso de Marina y Teresa… el mundo de la música os viene de familia y comenzáis a tocar desde muy pequeñas. Supongo que ese camino os ha empapado de mucha música y mucha experiencia.

Crecer en un escenario que tiene como telón de fondo la música es un regalo que nos hizo nuestro padre. No sabemos si habríamos acabado tocando de no ser por eso pero lo que está claro es que salimos con ventaja en ese sentido. Nuestro padre se preocupó porque hubiera una guitarra en cada esquina durante nuestra niñez y nos trasladó su amor por la música desde el principio. Antes nos enseñaba a tocar y ahora disfruta mucho escuchando nuestras canciones y viéndonos en conciertos.

Además, Marina ha recorrido muchos escenarios con Mikel Erentxun… ¿qué consejos os ha dado para vuestro proyecto?

Que tengamos mucha paciencia y que no dejemos de disfrutar. Son cosas claves en el mundo de la música.

La portada de su último trabajo: 'Donde esta la luz' / Repion

¿Y Álvaro? ¿Cómo le conocéis y pasa a formar parte de Repion?

Conocer a Álvaro fue una maravillosa casualidad. Supimos de él a través de nuestro amigo y poeta Alejandro Rebollo que justo acababa de conocerlo tomándose unas cervezas en la Wulrlitzer (donde por cierto fue nuestro último concierto). Álex no tardó en presentárnoslo a sabiendas de que andábamos huérfanas de bajista. Rápidamente congeniamos y de hecho a día de hoy somos compañeros de piso además de compañeros de banda y amigos.

Ganar el concurso de talentos de Mad Cool os ha abierto muchas puertas imagino, ¿no? Fue un puntazo para la banda ya que muchos os han puesto en el mapa desde entonces… Compartir cartel con bandas como Pearl Jam, Fleet Foxes, Tame Impala o Kasabian… ese caché ya no os lo quita nadie

El Mad Cool fue una de las experiencias más gratificantes como banda no solo por el hecho de tocar en el festival, que fue increíble claro. Para llegar había muchas etapas que superar dentro del marco del concurso de talentos. Cada una de las etapas nos hacía motivarnos más con la idea, sobre todo en el periodo de votación popular. Acabamos implicando a tantísimas personas que nos sentimos súper arropados, hay mucha gente a la que le tenemos que agradecer nuestro paso por el Mad Cool, no fue solo mérito nuestro. Uno de los momentos más emocionantes fue la final en la Costello en la que hubo gente que se tuvo que quedar en la puerta. Ese tipo de cosas nos llegan de energía, formar parte del cartel era la guinda del pastel.

Os vi en Sonorama 2018 y la verdad que el directo fue sorprendente. También, hace poco tocasteis en solitario en Madrid y fue un éxito, ¿cómo enfocáis todo vuestro sonido al directo?

Al ser un trío sobre todo intentamos ir lo más compactos posible. En un directo en el que solo hay tres instrumentos y voz, no tenemos mucho espacio para arreglos complejos. En la presentación de 'Donde escapa la luz' no podíamos quedarnos atrás la ‘’fuerza’’ del trío porque la contundencia es nuestro fuerte. Puede resbalar alguna frase y pueden suceder todos los despistes del mundo, es lo típico en los directos, pero nunca podemos fallar en energía y en emoción. Son nuestros principales atributos así que intentamos defenderlos bien en cada concierto. Creemos que es lo que más le gusta a la gente que nos sigue.

A priori tenéis todo para no triunfar. Me explico. Autoeditáis, sois muy jóvenes, mayoritariamente mujeres… ¿Qué está cambiando en el mundo de la música para que grupos como Cariño, Las Odio, Las Chillers, etc… tenga muchísima más visibilidad que antes?

No creemos que haya ninguna clave mágica del éxito más que el trabajo y quizás un poco de suerte. Esos grupos lo han petado por su calidad, por su ingenio y su don de la oportunidad. Concretamente somos bastante fans de Cariño. El estilo que tienen va mucho con la gente joven de ahora. Es música con un poco de humor, un poco de ironía. El pop más evidente se lleva mucho tanto si eres chico como si eres chica (y decimos ‘’evidente’’ como una virtud, no como un defecto) y a nosotras nos mola mucho. También lo vemos en grupos como Los Punsetes o Juanita y los feos, que son más cañeros pero que también tienen ese rollo irónico. Probablemente ahora haya más chicas que nos animamos a tocar que antes. El éxito de esta 'new wave' de grupos femeninos tiene sentido porque estábamos saturadas de voces e historias masculinas, en todos los estilos de música. Ahora resulta que estos grupos no solo suenan (por las voces) a mujeres, sino que además cuentan sus historias, que son de mujeres y que da gusto escuchar. Es fresco, es bonito, tiene fuerza y suena bien.

En este aspecto, ¿habéis tenido algún problema o alguien os ha querido cortar las alas? Supongo que, al principio, tan jóvenes, habría gente que no os tomaría en serio…

Hace mucho que no nos pasa pero es verdad que al empezar tan jóvenes sí que hubo gente que de primeras no tenía ganas de tomarnos en serio. Lo mejor que puede pasar es que después de encontrarte con un técnico escéptico te acabe felicitando al acabar el bolo por lo bien que hemos sonado. Muchas veces da la sensación de que tienes que demostrar un poco más que ellos para merecer el escenario pero bueno, a la gente ya le va entrando en la cabeza que somos duras de pelar.

¿Qué les diríais ahora a esos?

Poca cosa, como mucho les daríamos una cervecita para que vean nuestro concierto a gusto. Seguro que les convencemos y nos acaban pillando un CD.

‘Los noventa’ es un temazo. Un himno generacional para todos aquellos que hemos nacido en los 90… ¿era el pelotazo que os faltaba para dar ese paso al frente que habéis dado en este último año?

Como todas las canciones que tenemos, salió casi sin querer. No esperábamos nada, simplemente sacarlo y que le gustase mucho a la gente que nos sigue. No sabíamos cómo iban a reaccionar porque es cierto que no tiene mucho que ver con la temática de otros temas de Repion. De todas formas era un grito que nos apetecía mucho dar y la verdad es que salió bien. La gente de los 90 tiene mucho que ofrecer a este mundo, estamos trabajando en ello.

Repion, que ya pasó por la Cadena SER hace un año, regresará a esa Costello que llenó en la presentación de su nuevo EP el próximo 11 de mayo junto a 107 Faunos durante el ciclo de concierto de Sound Isidro en Madrid.