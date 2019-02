El Europarlamento vota los Fondos FEDER con más ayudas contra la despoblación

Desde el siete de febrero se votan en el Parlamento Europeo los fondos de cohesión FEDER. Un total de 360Mil millones de euros para el período 2021-2027, destinados a atajar los problemas socioeconómicos y medioambientales en los distintos países de la Unión Europea. La normativa, cerrada el pasado día 22 de enero con la introducción de las enmiendas, se votará por artículos en la Eurocámara.

La aprobación de los presupuestos está garantizada, a pesar de que los plazos apremian. Eso asegura a la Cadena SER el vicepresidente del Parlamento Europeo y miembro del Partido Popular Europeo, Ramón Luis Valcárcel. "No estamos dispuestos a que acabe la legislatura sin haber aprobado esto. Los calendarios están fijados y, por tanto, no hay posibilidad de demora en este sentido". Dice Valcárcel que en el mes de marzo, todo lo relativo a los fondos europeos estará sobradamente aprobado, porque si no "el marco financiero plurianual tendría serios contratiempos".

Partidas económicas para frenar la despoblación

Estos fondos FEDER, que se someten ahora al refrendo del Europarlamento, son generales, y abarcan muchas cuestiones relacionadas con las necesidades de los distintos territorios. Sin embargo, no incluían ninguna novedad ni partida extra para hacer frente a la despoblación en España. Fueron el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo junto a la Red de Áreas Escasamente Pobladas del sur de Europa, la SSPA, quienes consiguieron introducir varias enmiendas para beneficiar económicamente a estos territorios despoblados. Además, con esto consiguen que los presupuestos traten de manera exclusiva y diferenciada este problema. El grupo de la Izquierda Europea, donde está Podemos, también propuso algunas enmiendas relacionadas con despoblación y medio ambiente.

Podemos, partido miembro de este grupo (GUE) en el Europarlamento, se queja a través de Fernando Fernández, portavoz del área de Mundo Rural y Sostenbilidad de Podemos, de que los grandes partidos les han dejado fuera de los organismos consultivos. Sin embargo, Fernández es optimista, y dice que "de cara a la próxima legislatura da la impresión de que al propio Partido Socialista Europeo, e incluso a los liberales, les conviene que estemos. Entonces ahí tendremos que apretar un poco más la clavija de la negociación".

Los fondos todavía no son finalistas

La desigualdad del mundo rural se traduce en la dificultad de acceso a servicios básicos como el transporte o Internet. En la comisión de Fomento del 28 de enero en el Congreso, la secretaria general de Transportes, María José Rallo, reconocía que se necesita una cierta compensación en las Obligaciones de Servicio Público, pero que "lo que no puede ser es que pongas un servicio para que vayan cuatro personas".

El problema que tienen estos territorios es precisamente que a veces son cuatro personas en cada localidad las que se quedan sin servicios. Una de sus reivindicaciones más importantes es que esos fondos europeos lleguen de verdad, que no se queden atascados en las comunidades autónomas. Fernando Arévalo, portavoz de la plataforma ciudadana Soria Ya!, dice que en Soria tienen la experiencia de fondos de compensación que ha gestionado la Junta de Castilla y León, en los que "en 2016 llegó a Soria, de esos fondos, un 0,7%, mientras que a otras provincias más desarrolladas llegaban porcentajes del 30%".

La acción de los partidos políticos

En esto, en que sean los ayuntamientos y las diputaciones los que gestionen los fondos europeos, los partidos políticos en la Eurocámara se ponen de acuerdo, pero es una aspiración a largo plazo, según los eurodiputados. Los grandes partidos europeos confían en la legislación a base de presupuestos, y en promover avances para conseguir que los fondos lleguen a su destino.

En el caso de la extrema derecha europea, ausente en el Comité Europeo de las Regiones y otros órganos consultivos, su postura en la Eurocámara es más puramente discursiva, según Guillermo Fernández, sociólogo y experto en estos partidos. Santiago Abascal confesó antes de las elecciones andaluzas, en las que su partido obtuvo 12 diputados, que el objetivo fundamental de ir a Europa sería "ganar batallas diplomáticas para la causa de España". La causa de España, interpreta Fernández, es frenar el independentismo catalán.

A pesar de que su política en España es centralista, defienden las diputaciones y los ayuntamientos como administraciones gestoras de los fondos europeos, algo que Antonio de Miguel, representante de Vox Mundo Rural, cree que no es contradictorio.

Le toca el turno al Europarlamento

Hasta ahora, el organismo consultivo que ha acompañado casi todo el proceso de introducción de enmiendas y diseño del reglamento ha sido el Comité Europeo de las Regiones. Este órgano está constituido por 350 miembros de todos los países de la Unión Europea. En él convergen socialistas, populares, liberales, demócratas, conservadores y reformistas europeos.

Sin embargo, a partir de este momento es la cámara del Europarlamento la que toma las riendas del proceso, ya con las enmiendas introducidas. Ahí están representados todos los partidos políticos europeos, incluidos los que no están en el Comité Europeo de las Regiones.