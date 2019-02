Rivera como Hamlet

Las tres derechas pincharon ayer en su estrategia de trasladar a la calle sus traumas y su ansiedad por volver a ocupar el poder. La concentración de Colón fue numerosa, sí, pero lejos de sus propias expectativas: al final no fue 'el relator', sino su propio relato sobre la supuesta traición de Sánchez, el que hubo que apuntalar con mentiras gruesas para mantener la tensión narrativa.

Los tres líderes de las tres derechas ya tienen la foto conjunta que les retrata, y la cordialidad del saludo entre Casado y Abascal, familia cercana al fin y al cabo, contrastaba con el escapismo de un Albert Rivera que casi se sale del cuadro en su intento de estar y no estar al mismo tiempo: de ser o no ser, to be or not to be.

Son las dudas a lo Hamlet de Ciudadanos, que se definió como socialdemócrata primero, luego liberal y centrista, y que ahora tiene serias dificultades para diferenciarse del PP. Quizá en estos tiempos líquidos no tenga importancia, pero en general a los ciudadanos, a los de a pie, les gusta saber qué están votando.

Y habrá urnas pronto, si las derechas y los independentistas votan juntos esta semana para tumbar los presupuestos de un gobierno con plomo en las alas.