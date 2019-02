Casado, Rivera y Abascal comparten protagonismo en la foto final de la concentración

La concentración que esta mañana tuvo lugar en la Plaza de Colón de Madrid para protestar contra las negociaciones políticas que en las últimas semanas ha mantenido el Gobierno central con los independentistas catalanes concluyó con los acordes del himno nacional y una foto en la que posaron Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, líderes respectivos del PP, Ciudadanos y Vox, acompañados de otros dirigentes de esos partidos.

Al concluir la lectura del manifiesto, uno de los lectores del mismo solicitó a los líderes de los partidos convocantes que subieran a la tribuna colocada en el Monumento al Descubrimiento de América, ubicado en un extremo de la plaza, produciéndose la foto más esperada, ya que era la primera vez que los tres líderes posaban en una foto conjunta, sobre todo tras el rechazo de Ciudadanos en Andalucía a negociar directamente con Vox la investidura del gobierno del nuevo presidente Juanma Moreno.

Casado, en el centro de Abascal y Rivera

De izquierda a derecha se colocaron Santiago Abascal, acompañado de algunos dirigentes de su partido como Rocío Monasterio, Ivan Espinosa de los Monteros y el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith.

En el centro de la foto se situó el líder del PP, Pablo Casado, que tenía a su izquierda al presidente de UPyD, Cristiano Brown. A la espalda del líder popular se colocó Javier Maroto. Al lado de Casado se encontraban la presidenta del Foro, Carmen Moriyón y la secretaria general de UPN, Yolanda Ibáñez y Arturo Aliaga, presidente del Partido Aragonés.

Por su parte, Albert Rivera se situó a la derecha de la foto entre Begoña Villacís e Ignacio Aguado, candidatos a la alcaldía y comunidad de Madrid, respectivamente.

No quiso sumarse a la foto Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona, argumentando que él no tenía que estar en esa instantanea porque no era organizador. "Yo no estaba, no soy organizador de la manifestación, y yo no tengo que estar", ha dicho.

Un vídeo difundido en redes

Medios de comunicación como el 324 de TV3 han publicado las imágenes de los momentos previos a la foto final y en el vídeo se puede apreciar como Javier Maroto y Cristiano Brown se apresuran para colocarse entre Abascal y Casado y que los dos líderes no aparecieran juntos en esta particular fotografía.