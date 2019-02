¿Hubo mucha gente en Colón? Yo creía que iba a haber más, estoy seguro de que los organizadores también. ¿A quién beneficia la concentración? Casado y Rivera necesitaban que la concentración de ayer se entendiera como un acto del PP y de Ciudadanos en el que también participaba Vox, pero resultó más bien un acto de Vox en el que también participaban PP y Ciudadanos.

La concentración quería impresionar sin asustar porque lo primero atrae y lo segundo retrae. No sé cuál de los dos efectos se impondrá porque por un lado sopla un claro viento sociológico a favor de las derechas, pero por otro crece el miedo que inspiran. Aunque Vox se está camuflando con habilidad, Casado ya asusta tanto como Abascal y los dos juntos no digamos. Rivera no sabe cómo estar y ser invisible a la vez.

El eslogan de ayer, Por una España unida elecciones ya, era nada con sifón. Por una España unida es un anhelo ampliamente compartido por la sociedad pero no vale si es esa unidad se tiene que producir bajo la exclusiva idea de España de esta derecha (Idea Vox / idea FAES) que pone los pelos de punta a muchísimos españoles. Lo de elecciones ya era un apremio innecesario oficialmente hasta pasado mañana hay tiempo para desencallar los presupuestos pero a la legislatura apenas le queda aire. En el gran domingo de mayo o a más tardar en octubre tendrá que haber elecciones generales.

Con la concentración de Colón y el pinchazo del diálogo entre el Gobierno y la Generalitat entramos en una nueva fase de rabiosa y directa campaña electoral en la que se utilizará todo, incluyendo por supuesto el mismísimo juicio los encausados por el procés que empieza mañana.