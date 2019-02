"Nuestra historia comenzó hace muchísimos años cuando nos conocimos en el trabajo. Luego nos casamos, cuando Luis ya tenía esclerosis múltiple, una enfermedad que en él avanzó de una forma voraz, lo arrasó en diez años, y al final terminó completamente paralizado. Pero al final el problema no era ese, eran los dolores insoportables que le llevaron a pedir terminar con su existencia, porque él decía que eso no era vivir", describe Asun. Así iniciaron una campaña de recogida de firmas en Change.org para pedir que se despenalizara la eutanasia, "Luis era un tío muy divertido, generoso, adoraba la vida, pero llegó un momento en el que eso no era vivir. Yo le apoyé, hablaba con él y le decía que le iba a echar de menos pero que iba a dejar de sufrir. Si la persona que más quieres necesita irse, le ayudas a hacer las maletas", relata. Asun sigue aún peleando porque la eutanasia se convierta en un derecho para morir "de una forma digna, en libertad".

Seguir leyendo