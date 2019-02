Alaska y Nacho Canut siempre habían soñado con hacer un disco similar al "Pin Ups" de David Bowie en los setenta. Entonces ellos eran adolescentes y gracias a aquel disco de versiones que hizo el músico británico pudieron conocer los grupos que le gustaban a su ídolo, las canciones que no eran suyas, pero que formaban parte de su vida."Extrapolaciones y dos preguntas" es una versión española y fangoriana de aquel Pin Ups. Son trece versiones a las que llaman extrapolaciones y dos preguntas que son las dos únicas canciones propias y originales, "¿Quien te has creído que soy?" y "¿De qué me culpas"".

De las extrapoladas están , entre otras, "Historias de amor" de OBK, "Gritando amor" de McNamara, "¿Qué sería de ti sin mí" de Carlos Berlanga, "Coches de choque" de Corcobado, "Diferentes" de Ellos, "Santos que yo te pinte" de Los Planetas o el tema que mejor resume el espíritu del disco , de los Sencillos, "La banda sonora de una parte de mi vida". Alaska divide el mundo entre dos tipos de personas "los que cuando les gusta algo no quieren que a nadie le guste, y los que nos gusta compartir para sentirnos acompañados". Ella se ve entre los segundos y ahí está la idea de este disco, homenajear a todos los artistas que les han acompañado estos años y a la vez divulgar su música porque no todos fueron o son conocidos hoy.

"No es lo mismo canciones que te gustan que artistas que te llegan" apunta Alaska para definir un disco donde los elegidos no son casuales. Son grupos y solistas con los que han compartido no sólo música y escenarios. Y a la vez canciones que son bailables y te hacen pensar. "En eso eran unos maestros los Pet Shop Boys"nos cuenta Olvido Gara para despejar esa idea, injusta, de que la música pop está vacía de contenido.

"Extrapolaciones y dos preguntas" de Fangoria sale a la venta el viernes 15 de febrero. Ya han sonado dos singles, el primero fue una de las preguntas "¿De qué me culpas?" y el segundo "Historias de amor" la extrapolación del clásico de OBK. También ya tienen fechas de conciertos en Madrid , en el Winzink Center el sábado 13 de abril y el 20 de abril en el Sant Jordi, Barcelona.