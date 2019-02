"Vendo repostería creativa desde mi pueblo. Emprender en el mundo rural no es un problema"

Alicia Sánchez vive en Tauste, un pueblo de Zaragoza, "Dulces Locuras empezó como una empresa de repostería creativa. Yo en realidad estudié magisterio y educación física, que no tiene nada que ver con lo que ahora mismo estoy desarrollando, pero mientras estaba estudiando las oposiciones empecé a hacer tartas personalizadas, de la mano de mi santa madre", relata. "Aparte de seguir en el pueblo, poder desarrollar allí una realidad me hace feliz, y en realidad no me limita el medio rural, ahora mismo con las redes sociales llegamos a todas partes. Con la comunicación en redes el mundo se globaliza, y es una oportunidad que se nos brinda".

