Sam Cooke, estrella y líder racial

Elvira Lindo nos ha hablado hoy de Sam Cooke, el primer ídolo de masas de la música negra en los 50 y los 60 ¿Pero también un líder racial? Su extraña muerte en un motel de carretera cuando perseguía desnudo a una prostituta que le había robado el dinero y la ropa dejó muchas dudas, sobre todo, porque nunca se investigó. La dueña del motel , al verlo desnudo en plena noche, se asustó, no lo reconoció y le disparó . Estos son los hechos ¿Pero todo fue casualidad o había algo detrás? El documental "El doble asesinato de Sam Cooke" que se puede ver ahora en Netflix deja muchas dudas.

¿Pero quien era Sam Cooke? Elvira Lindo nos ha hecho un retrato a partir de cuatro canciones. La primera "Chain gang" , un tema aparentemente muy bailable, pero que esconde detrás una denuncia social . "Se encontró con un grupo de prisioneros trabajando como esclavos en una carretera, se bajó del coche, les ofreció tabaco y luego fue capaz de cantar y contar su historia en una canción" cuenta Elvira Lindo sobre un hombre que trascendió su éxito en la música.

El tema,por el que más se le reconoce, fue "Wonderful world", una canción que es pura poesía y que todos tenemos en mente por una escena de cine, la de "Único testigo" protagonizada por Harrison Ford y Kelly McGillis. Ese momento de tensión sexual , de amor y de baile en un granero , con la radio de fondo, y esta melodía maravillosa de Sam Cooke.

Fue el primer negro que tiene éxito de masas entre los blancos, pero no solo era una star, era también un líder racial, alguien que crea su propio sello discográfico para ser justo con los cantantes negros y que no fueran explotados por las grandes productoras y discográficas. Alguien que tenía amistad con otros iconos como Malcon X o Casius Clay. Pero su peligro era mayor, porque era un hombre aceptado por los blancos. Llegó demasiado lejos. Y hasta elegía temas de blancos, no cualquier tema, como el "Blowin´in the wind" de Dylan de la que hizo una versión inolvidable.

También hizo una versión del clásico de Gershwin "Summertime" . Es el tema central de una ópera , "Porgy and Bess" , estrenada en 1935 y que supuso la primera vez que la música negra y las historias de negros llegaban a los escenarios más clasistas de los blancos. Gershwin dejó por escrito que esta obra solo podía ser interpretada por negros, algo que, según nos ha contado Elvira Lindo, no ha sido respetado en una versión que se interpreta actualmente en la Hungría de Viktor Orban. No sólo está siendo interpretada por blancos, sino que se ha cambiado hasta la historia original.

Sam Cooke fue asesinado en 11 de abril de 1964 en un motel de carretera. Nunca se investigó. Su último single fue "A change is gonna come", una canción que sonó en su propio entierro, en el de Malcon X y que se convirtió en un himno de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos de los sesenta.Su versos fueron recitados por Barack Obama el día de su proclamación como presidente. Hablaba de unos tiempos nuevos que estaban por venir y que él no pudo vivir. Hasta en la letra de la canción deja ver que para entonces él ya estaría muerto.