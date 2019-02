Rudy Fernández: "El Barça tiene mejor equipo que el año pasado"

A un día de que el Real Madrid se estrene en la Copa del Rey de Baloncesto, Rudy Fernández ha atendido a los micrófonos de El Larguero para analizar a sus rivales en la competición. El jugador, quien se llevó un golpe hace unos días, ha confirmado que no será un impedimento para poder jugar este viernes: "Está coloreado pero bien, tengo alguna molestia pero no me perjudicará para jugar".

El Real Madrid llega a esta competición con ciertas bajas en su equipo. Entre ellas la duda de Sergio Llull, quien si podría estar para jugar en el primer partido de la Copa del Rey. "Ha estado haciendo tratamientos para poder tener mejores sensaciones de cara al partido. Está contento de la última prueba y se verá en último momento si puede o no estar en el partido. Depende del entrenador, si lo ve al 100% seguro que estará con vosotros", confirmaba Rudy.

Este viernes se enfrentarán al Estudiantes, un equipo que llega en muy buenas condiciones. "Es un muy buen equipo. Llegados a este punto siempre hay un favorito pero puede haber sorpresas. Tenemos que ser conscientes que van a plantear un partido muy duro", comentaba. Además, también apuntaba al Baskonia como uno de los principales rivales de la competición.

La Copa del Rey ha sido la única competición que se les ha escapado a los jugadores blancos la pasada temporada, a pesar de ello, Rudy Fernández confiesa que "la Copa es muy importante pero si se repitiera como el año pasado lo firmaba". Aún así, insiste en que el equipo es muy ambicioso y luchará para poder llegar hasta la final de la competición, que se juega este domingo en Madrid.

Su mayor rival, el Barça Lassa, ha ganado su primer partido del torneo este jueves ante el Valencia y ha firmado su pase a las semifinales. "Este año ha fichado a muy buenos jugadores, ha demostrado que esta en una buena dinámica en la Liga Endesa, que va primero, y en la Euroliga, entre los cinco primeros. Han dado un paso adelante en cuanto a fichajes, es un equipo potente. Lo bueno de la Copa es que no hay favoritos, pero por supuesto que el Barça es uno de ellos. Creo que es un mejor Barça que el año pasado", explicaba el jugador en El Larguero.

