Cuando el Gobierno anunció su intención de exhumar a Franco, un grupo de personas fue al Valle de los Caídos. Cantaron Cara al Sol, corearon '¡vivas!' al dictador y a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española. En esa protesta improvisada, casi todas las franjas de edad estaban representadas y esas imágenes son la prueba de que el 'franquismo sociológico' sigue vivo.

Se pueden retirar placas, estatuas, pero 'desfranquizar' una sociedad no es sencillo. Xavier Casals es historiador y profesor de Historia en la Universidad Ramón Llull: "Exhumar el cadáver de Franco no acabará con el franquismo que pervive en la sociedad. La pregunta más importante que debemos formularnos es por qué cuando prácticamente han transcurrido ochenta años del final de la Guerra Civil Franco todavía pueden movilizar a una parte importante de la sociedad. Probablemente es porque el 'guerracivilismo' y la pervivencia de la Guerra Civil en la cultura política española está muy arraigada".

La falta de voluntad política es una de las claves que explican el punto en el que estamos. Julián Casanova es Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza: "Como dominó durante mucho tiempo la propaganda por encima del conocimiento, hay mucha gente que no ha aceptado que la dictadura surgió de un golpe de estado, que llevó a la Guerra Civil. Duró cuarenta años, violando sistemáticamente los derechos humanos. En particular, los políticos de derecha que surgieron en la Transición y en la democracia. Mientras no haya una respuesta clara ante esa dictadura, el ruido sobre el franquismo en los medios de comunicación no cesará". ¿Y no basta la educación? Casanova es claro: "La educación es un buen antídoto pero no siempre sirve".