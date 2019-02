Irene Lozano, el martes en 'Hoy por Hoy'

La secretaria de Estado para España Global, Irene Lozano, que la semana pasada comparó el celebrar el referéndum independentista en Cataluña con una violación, estará este martes a partir de las 9:00 horas en Hoy por Hoy con Pepa Bueno. Tras la polémica, Lozano, la responsable de velar por la imagen y reputación de España en el mundo, se disculpó: "No hice la mejor de las comparaciones".

La polémica comparativa se hizo en un programa de Sky News. Al ser preguntada por el juicio del procés, Lozano planteó que lo que se está juzgando es que los catalanes "querían organizar un referéndum pero no tenían permiso para hacerlo". Y para que no quedaran dudas, añadió "la metáfora del sexo que siempre utilizo para explicar este tema: el sexo no está prohibido al igual que votar no está prohibido, pero no puedes hacerlo a la fuerza, necesitas permiso porque si no es una violación".