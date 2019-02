Woody Allen vuelve a rodar en España

Este ha sido el primer año en que Woody Allen no estrena su película anual desde que firmara contrato con Sony Classic. El cineasta neoyorquino suele estrenar una cinta por año, pero en esta ocasión Amazon decidió retirar la última película que había rodado, debido al resurgir de la polémica sobre la acusación por abusos sexuales a la hija de Mia Farrow en el año 92.

A Rainy Day in New York, protagonizada por Jude Law, Elle Fanning, Selena Gómez, Diego Luna, Liev Schreiber y Timothée Chalamet, no verá la luz de momento; aunque Woody Allen ha denunciado a la compañía por incumplimiento de contrato.

A la espera de esa resolución, el director continúa trabajando y vendrá este verano a España a rodar su nueva película, que tendrá producción de Mediapro. Según adelantaba Europa Press, los productores están buscando localizaciones en San Sebastián. De momento se desconocen tanto el título, como el elenco de esta nueva película, la segunda rodada en nuestro país, después de Vicky Cristina Barcelona, con Penélope Cruz y Javier Bardem.

Precisamente, Woody Allen, junto a la The Eddy Davis New Orleans Jazz Band, será uno de los nombres que componen el cartel del festival Noches del Botánico, con un concierto previsto para el 20 de junio. A esta fecha se suman las actuaciones que tendrán lugar el 16 de junio en el Palacio Euskalduna de Bilbao y el día 18 en el Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona.