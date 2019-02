Ir andando desde Boston hasta Washington por perder una apuesta

Puede parecer que lo de hacer chorradas sin sentido es algo muy de principios del siglo XXI, con youtubers dispuestos a molestar a su madre, a su novia o al repartidor de pizza con tal de conseguir más visitas a sus canales. Pero lo cierto es que llevamos siglos haciendo tonterías con unas motivaciones cuando menos curiosas. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en Edward Weston.

Por alguna razón desconocida, Edward estaba muy convencido de que Abraham Lincoln no ganaría las elecciones de 1860. Tanto, que hizo una apuesta con un amigo: si Lincoln salía elegido, iría andando desde Boston hasta Washington. Como ya estaréis imaginando, perdió. O sea, perdió Weston porque Lincoln ganó. Para los que no estéis informados de este curioso acontecimiento, os diré que la ruta que hizo fue de 769 kilómetros, y Weston los hizo entre el 22 de febrero y el 4 de marzo. 10 días y 10 horas. Además, siendo invierno, se encontró con abundante lluvia, nieve y barro, lo que le hizo tener no pocos accidentes. Pero llegó, y como su caminata se había vuelto viral -o todo lo viral que podía ser en el siglo XIX- lo recibió el propio presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Que tiene su gracia, porque él era justamente el culpable de que hubiera hecho esa travesía.

El giro inesperado es que Edward Weston se hizo famoso como peatón, y dedicó el resto de su vida dar a largas caminatas, lamentando que los automóviles estuviesen convirtiendo a la gente en vaga y sedentaria.

Así que ya veis: virales, celebrities bizarras y gente obsesionada con el deporte… nada nuevo bajo el sol.