"No nos rescatan de la situación en la que estamos"

De los nueve millones de españoles que viven por debajo del umbral de la pobreza, dos son trabajadores con salarios bajos. Cada comunidad autónoma dispone de mecanismos para ayudar a estas personas, uno de ellos es la Renta Mínima de Inserción (REMI). En 2017, último año del que hay datos, sólo el 8 por ciento cobró el subsidio que garantiza unos ingresos mínimos para el que no los tiene. Son datos recogidos en un informe realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. La desiagualdad entre comunidades es elevada. En el País Vasco las reciben tres de cada cuatro personas en esta situación y en al menos siete regiones ni siquiera la cobra el 5 por ciento, Murcia y Castilla la Mancha son las que menor cobertura tienen. "Ahora la pobreza está normalizada. Cientos de miles de personas, trabajadores incluso con contratos precarios que necesitan recurrir a estas rentas porque no ganan suficiente", explica Gustavo García, responsable del estudio.

Ricard vive en la Comunidad de Madrid, Cobra la Renta Mínima de Inserción desde el año 2016. Él trabajaba como promotor de Igualdad para el Ayuntamiento de la capital; su mujer era dependienta, siempre con contratos temporales. Con la crisis, ambos se quedaron en el paro. "No avanzamos. La precariedad laboral continúa y apenas hay ofertas de trabajo. Todavía no puedo creerme que personas como nosotros, que hemos producido para la sociedad nos veamos en una situación de exclusión social porque no nos ofrecen una oportunidad ni nos rescatan de la situación en la que nos encontramos".

Según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y el informe en el que recogen los datos publicados por el Gobierno, la cuantía media que cobró un perceptor de renta mínima en España en el 2017 fue de algo más de 4200 euros; supone más de un 13 por ciento del ingreso medio de una familia. "Debe ser una cuestión de Estado, prioritaria y necesaria que exista una garantía mínima de ingresos para aquellas personas que así lo necesiten", asegura Gustavo.