Carlos Simeone: "Pensé que ese gesto era cosa de otro tiempo, pero solo es acumulación de sensaciones raras"

El pasado miércoles fue un gran día para el Atlético de Madrid y para el ‘Cholo’ Simeone. Los rojiblancos se impusieron 2-0 a la Juventus, aunque el padre del entrenador avisa en El Larguero: “Fue un partido muy muy interesante, pero no está terminado ni mucho menos (…) El Atlético jugó realmente de maravilla”.

Preguntado sobre el gesto de su hijo tras el primer gol del Atlético, responde entre risas: “Yo no se lo enseñé, no sé de dónde lo sacó. Me sorprendió porque pensé que ver eso era algo de otro tiempo, pero es acumulación de sensaciones raras y nada más. No me quedo tampoco con el gesto de Cristiano, eso es calentura. De todas maneras le respeto como un jugador extraordinario”.

“Espero que no le sancionen porque quizá no fuera correspondido, pero lo hizo a su tribuna, a su gente”, añade el padre del ‘Cholo’.

Asegura que nunca hablan antes del partido aunque sí “solemos después” y tras vencer a la Juventus “estaba muy conforme, por supuesto, contento con lo que habían hecho sus jugadores y sabe que en Turín va a ser una batalla durísima”.

Cuestionado sobre su renovación como entrenador del Atlético hasta 2022, Carlos Simeone lo tiene claro: “Siempre es bueno renovar al niño donde quiere estar. Se lo ha ganado. No le veo fuera del Atlético. El fútbol trae sorpresas, cambios, nunca se sabe con seguridad lo que puede llegar a pasar dentro de dos años, pero hoy no le veo fuera del Atlético de ninguna manera”.