Las paparruchas de la semana

Javier Ortega Smith es el secretario general de Vox y aprovechó su paso por 'Espejo Público' para explicar que su partido quiere prohibir los partidos independentistas. En ese momento, tendió una trampa a los espectadores, porque lo justificó diciendo que VOX se inspira en la constitución alemana. "El artículo 21 de la constitución alemana dice: 'Todos aquellos partidos que tengan en su seno o en su acción, en sus estatutos o en su actividad política el intento de ruptura de la unidad federal alemana son partidos inconstitucionales. Eso mismo dice la francesa, la portuguesa y la italiana. Por eso, vamos a proponer prohibir todos los partidos que quieran romper la unidad de España' ". En Hoy por Hoy, hemos traducido ese artículo y no habla de "ruptura", sino de poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania o eliminar la libertad o la democracia. El partido de Baviera - que reclama la independencia de este land - es perfectamente legal. La corresponsal en Berlín de La Ser, Carmen Viñas, recuerda además que en Alemania es muy dificil ilegalizar un partido. Ni siquiera lo han conseguido con el partido neonazi. Baviera se denomina 'estado libre de Baviera' ¿Aceptaría VOX esa denominación para Cataluña?

Por otro lado, Ortega Smith da a entender que otras constituciones ya contemplan lo que ellos prometen a los españoles. Lo hemos comprobado y es falso. La Constitución italiana sólo prohibe expresamente la reconstitución del Partido Fascista. Nada más. Ningún artículo prohibe la existencia de partidos independentistas. De hecho, La Liga Norte lo fue durante un tiempo y nunca fue ilegal. Francia es un estado mucho más centralista que el español y, aunque el primer artículo de su Constitución dice que es una república indivisible, los partidos independentistas funcionan con normalidad. Basta un ejemplo para comprobarlo: el partido que defiende la independencia de Córcega. Sí hay más matices en el caso portugués, porque su carta magna prohibe los partidos regionalistas, pero ese artículo nunca se ha aplicado para eliminar formaciones políticas.

La confusión de Albert Rivera con la Constitución

Ciudadanos es un partido que presume de ser 'constitucionalista', pero unas declaraciones de su líder Albert Rivera son falsas: "Si nosotros gobernamos, la lengua común de España, el español, va a ser lengua vehicular en todos los colegios de España. Lo va a ser y a quien no le guste, que se aguante porque es lo que dice la Constitución". La Constitución no dice que el español tenga que ser lengua vehicular en los centros educativos. El artículo 27, el dedicado a la educación, no habla de lengua vehicular y el artículo 3, el que hace referencia al castellano, dice que es la lengua oficial del Estado. Además, añade que el resto de lenguas españolas serán también oficiales en las comunidades autónomas, de acuerdo a sus estatutos de Autonomía. ¿Y qué dice, por ejemplo, el Estatuto de Autonomia de Cataluña? Que el catalán es la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.

Trump miente en nombre de Obama

Intentamos que esta sección no se convierta en 'el rincón de Trump', pero esta semana hemos tenido la oportunidad de hacer el trabajo de verificación con una fuente directa.El viernes pasado el presidente de Estados Unidos dijo lo siguiente: "Me reuní justo ahí, en el despacho oval con el Presidente Obama. Le pregunté: "Cuál es el problema más importante?" Y me dijo: "Con diferencia, Corea del Norte. No quiero hablar en su nombre, pero creo que el habría ido a la guerra con Corea del Norte. Creo que estaba listo para ir a la guerra. De hecho él me dijo que estuvo muy cerca de empezar una guerra con Corea del Norte". Ben Rhodes, el ex consejero adjunto de Seguridad Nacional con Obama ha estado en Hoy por Hoy y responde así a Trump: "No, no es verdad. Yo estuve en todas las reuniones con Obama sobre Corea del Norte. No estábamos al borde de una guerra como dijo Trump. Creo que la razón por la que hizo ese comentario es porque ha abrazado esa diplomacia con Kim Jong-un, ha abrazado al propio Kim Jong-un sin conseguir nada. Corea del Norte no se ha deshecho de ninguna de sus armas nucleares, de ninguno de sus misiles... Y la forma en la que intenta que parezca un éxito es diciendo que íbamos tener una gran guerra con Corea del Norte. La realidad es que la única vez en la que temí una guerra con Corea del Norte fue en 2017 cuando Trump tuiteó sobre entrar en guerra, así que la única guerra que evitó es la que él estaba a punto de empezar, no la que Obama estaba a punto de empezar". Trump en estado puro.