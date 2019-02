Ben Rhodes: "Yo estaría muy preocupado por Vox"

La tarjeta de presentación de Ben Rhodes son más de quinientas páginas de memorias. Y probablemente se queden cortas. Rhodes escribió los discursos de Barack Obama - esos que hicieron que el relato del presidente fascinara dentro y fuera de sus fronteras -. También jugó un papel importante como consejero adjunto de Seguridad Nacional. Quien no le conozca puede hacerse una idea de su poder si lee la escena que precedió a la ejecución de Bin Laden en Pakistán. Rhodes fue una de las personas a las que el Presidente se dirigió cuando supo que había una pista para poder acabar con el enemigo número uno de Estados Unidos. Le preguntó qué tenía que hacer. Fue uno de los colaboradores a los que hizo caso.

Rhodes lleva semanas recorriendo Europa presentando su libro "El mundo tal y como es. Cambiar el mundo desde el Ala Oeste" (Editorial Debate). El olfato político no se pierde. Tampoco si se le pregunta por España: "Yo estaría muy preocupado por Vox, porque es lo mismo que he visto en otros países. Hay muchos problemas en España, como hay muchos problemas en Estados Unidos, en Francia... Y son problemas difíciles de solucionar. Desigualdad económica, desempleo y es muy fácil para un partido simplemente echar la culpa a otros de los problemas. En vez de ofrecer soluciones, sólo tienes que encontrar a quien echar la culpa. Esto es culpa de los inmigrantes, o esto es culpa de los separatistas en Cataluña. Esta clase de políticos del miedo, de culpar a otros lo tienen fácil porque en realidad no tienen que ofrecer soluciones para problemas difíciles, sólo tienen que encontrar a quién echar la culpa. Creo que el peligro es que la gente escoge partidos basándose en el miedo y no en quién va a resolver los problemas".

Un viejo conocido de Rhodes es Steve Bannon, el que fue ideológo de Donald Trump y uno de los máximos responsables del caos en la Casa Blanca. Bannon acaba de fundar 'The Movement', una organización de extrema derecha con base en Bruselas que pretende ayudar a los partidos populistas que quieren acabar con la Unión Europea tal y como la entendemos hoy. ¿Está asesorando Bannon a Vox? Rhodes no tiene la menor duda: "Sí, y creo que es la única cosa que Bannon sabe cómo hacer. Cuando llegó a la Casa Blanca no supo qué hacer. Tenemos una expresión en inglés que dice que el perro que persigue al coche una vez que alcanza al coche no sabe qué hacer. Bannon no pudo construir nada, no pudo cumplir nada en el Gobierno, pero es muy bueno derribando todo. Allá donde va, tiene la misma estrategia política: cómo dividir a la gente y cómo encontrar a gente a la que culpar de los problemas. En Estados Unidos eran los inmigrantes, en Alemania los refugiados sirios, en el Brexit fue la Unión Europea... En España, podrán ser de nuevo los inmigrantes o los separatistas catalanes. Y creo que la gente tiene que darse cuenta de que no serán la solución a sus problemas, que lo único que harán es empeorar las cosas".

No tiene duda de que la guerra actual es una guerra de desinformación, en la que Rusia está jugando un papel clave: "Lo que también hace Rusia es aprovecharse de las divisiones existentes en la sociedad. Ven algo que ya es divisorio, como el referéndum en Cataluña o la inmigración en España, se esconden detrás de esos asuntos y crean desinformación sobre ellos para dividir aún más a la gente. Con el tiempo, tendremos que afrontar el problema tecnológico, para que la gente sepa con claridad de dónde proviene esa información, pero también tenemos que afrontar estas divisiones en vez de empeorarlas. Tiene que haber más cultura del diálogo, y francamente esto es lo que representaba Obama. Gente que sea capaz de resolver sus diferencias a través del diálogo y no gritándose unos a otros. Mi esperanza es que volvamos a ese tipo de políticos en los próximos años".

Rhodes fue clave para normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Participó en las conversaciones secretas y está convencido de que a Trump no le interesa la democracia en Venezuela, sino los votos de los exiliados que viven en estados clave, como Florida. El actual presidente de Estados Unidos amenaza con enviar tropas contra Maduro y Rhodes cree que sería un "tremendo error". Su conclusión es fruto de la experiencia: "Pasé dos años negociando con Cuba para normalizar relaciones, en parte porque pensaba que era importante para Estados Unidos dejar atrás su complicada y difícil historia en Latinoamérica. Temo que ahora estemos asistiendo a que, los mismos errores que Estados Unidos ha cometido en Latinoamérica en el pasado, sean una posibilidad real. Incluso si crees que Guaidó es preferible a Maduro, no creo que sea bueno para Guaidó que parezca que Estados Unidos quiere instalarlo como presidente de Venezuela. Si quieres cambiar esa situación, y yo sí creo que Maduro ha cometido errores terribles, tiene que haber algunas negociaciones en el país. Los venezolanos deberían elegir a su líder, no los americanos. Y a Trump, que ha decidido convertir esto en un asunto político, no parece que le importe eso".