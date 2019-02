El salto de Inés Arrimadas

La crisis catalana ha puesto en ebullición la política en toda España, curiosamente salvo en Cataluña, donde todo está parado. La oposición al independentismo, neutralizada. La actividad parlamentaria, suspendida. Como si allí no hubiera otra cosa que hacer que esperar la evolución de los acontecimientos y marcar gestos contra la Corona.

Se ha reparado poco en este golpe certero del marketing independentista que ha logrado sacudirse de encima el grave problema de su sociedad invertebrada, como si no fuera de su incumbencia, y se lo ha endosado a las autoridades españolas, y todo el mundo parece haber comprado su tesis pues Cataluña es el argumento principal de la batalla pero no es el escenario de la misma.

El salto a Madrid de Inés Arrimadas les da la razón. No supo hacer nada con su éxito en las autonómicas de 2017, o no pudo, hay división de opiniones, y pone ahora su capacidad política y sobre todo su imagen de mujer valiente al servicio de la causa de las causas: intentar llevar a Rivera a la Moncloa comenzando por taponar esa hemorragia que desangra Ciudadanos en beneficio de Vox. No es fácil pronosticar nada pero la maniobra puede salir bien. El ticket Rivera-Arrimadas trabajado por buenos profesionales tiene posibilidades políticas y tiene, sobre todo, muchísimas posibilidades icónicas y simbólicas, de hecho Arrimadas parece llegar más como heroína que como política y su viaje a Waterloo lo demuestra. Es un viaje disparatado desde el punto de vista político pues hace justo lo que más desea Puigdemont: dar vuelo internacional a su postura, pero puede tener buena venta en esa película de hazañas bélicas en la que hemos terminado por convertir esta crisis porque si la cosa va de felones, traidores, poderes opresores, banderas y reconquistas el personaje de mujer valiente, de heroína, puede tener papel estelar.