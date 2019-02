"Esperamos que el TJE declare nulo un nuevo abuso de la banca"

El problema que se dilucida es importante por la cantidad de afectados, entre 9000.000 y 1.300.000, pues según los analistas de Goldman Sachs la anulación de estas cláusulas podría suponer un desembolso para la banca de unos 44.000 millones de euros. Por eso la expectación en la postura que adopte el abogado general de la UE, que luego llegará a la Corte de Luxemburgo, con su resolución, que no espera hasta el verano próximo.

En definitiva, la vista de hoy ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene como objetivo aclarar esta situación más de un millón de usuarios con estas hipotecas. Sobre este problema, Manuel Pardos, presidente de ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, se pronunció el domingo en Ser Consumidor sobre lo que espera que pase: “que el TJUE declare nulo un nuevo abuso de la banca como el IRPH, índice referencia en préstamos hipotecarios, como ya hiciera con las cláusulas suelo en diciembre de 2016”. En cambio, Patricia Suárez, presidenta de ASUFÍN, Asociación Usuarios Financieros, piensa que “las cosas van a ir muy bien, tenemos el informe de la comisión europea, el informe de Reino Unido que apoya a los consumidores españoles, y unos abogados que llevan años peleando por la defensa de estos afectados”.

La presidenta de ASUFÍN, confirmó que a este juicio acudirá “el abogado que defiende a los consumidores, los abogados de la banca, también el abogado del reino de España y del Reino Unido, hablarán ante el tribunal que les hará preguntas concretas sobre aquellas cosas que tengan dudas”. La resolución del informe “se publicará antes de verano”, confirmó Suárez y que “la sentencia se será entre septiembre y octubre”.

Pero las hipotecas tienen otros focos de interés estos días porque el viernes 22 de febrero se aprobó en el Congreso de los Diputados la nueva Ley Hipotecaria, que contempla numerosas mejoras y seguridad y transparencia para los usuarios. Por ejemplo, que los bancos pagarán el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que se pone mucho más complicado los desahucios por impagos, que pasan de 3 cuotas sin pagar a mínimo de doce o que todo será mucho más transparente para el cliente.

Para Manuel Pardos, los grandes cambios de ley hipotecaria “no existen”, pero aseguró en Ser Consumidor que le dan “la bienvenida a las pequeñas mejoras. Intentaremos que se utilicen a favor del consumidor, pero hace falta una reforma mayor en profundidad, no solo entre los grandes partidos sino con los usuarios”.

En cuanto a estos cambios en la nueva ley hipotecaria, la presidenta de ASUFÍN, Patricia Suárez, aseguró en Ser Consumidor que le preocupan temas como el papel del notario, "que sea la persona que te tenga que asesorar sobre la transparencia o no en la cláusula de la abusividad o no; me preocupa porque es un jurista y no un economista y por lo tanto no nos podrá informar con corrección del alcance económico que va a tener en nuestra vida, en nuestra hipoteca”.

ASI ES LA NUEVA LEY

- Todas las cláusulas deberán ser transparentes para el usuario.

- Las cláusulas suelo estarán prohibidas.

- Se deberá informar de forma personalizada a cada consumidor.

- Los plazos de ejecución de una hipoteca por impago pasa de 3 a 12 cuotas o el 3% del capital en la primera mitad del préstamo. A 15 cuotas en la segunda mitad del mismo.

- Habrá que visitar al notario un día antes de la firma para aclarar todas las dudas que pueda tener el usuario.

- Las entidades deberán evaluar en profundidad la solvencia del cliente.

. Los Actos Jurídicos Documentados los pagará la entidad bancaria.

- Las comisiones de amortización se reducen a la mitad. Se fomentará los “créditos verdes” para viviendas/edificios con mejoras en materia energética.