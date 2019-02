El científico ruso que intentó cruzar a humanos y chimpancés

Ha habido muchos científicos que se han apartado de los cauces más ortodoxos de la ciencia para dedicarse a proyectos algo más personales. Esto en sí no tiene por qué ser algo malo, pero en casos como el que nos ocupa hoy, siempre acaba pillando algún inocente.

En este caso, las dos víctimas fueron Babette y Sivette, que podríais pensar que eran dos jóvenes francesas, pero eran en realidad dos chimpancés. Y el 28 de febrero de 1927 se convirtieron en las protagonistas involuntarias de los experimentos de Iliá Ivanov, un biólogo de la Unión Soviética que estaba entestado en crear un híbrido entre humanos y chimpancés. Para lograrlo, se fue con su hijo a la Guinea Francesa y se dedicaron a capturar a todos los grandes simios que encontraron. El día 28 de hace 92 años pusieron en práctica su experimento, por llamarlo de alguna manera, con el semen de un donante local sin identificar, que básicamente insertaron violentamente en las dos pobres chimpancés. Lo que en términos no médicos sería una violación, vamos. No os sorprenderá saber que el intento no fructificó. Ciertamente no fue uno de los días más gloriosos de la ciencia.

Así que, por muy mal que te vaya hoy el día, recuerda que hace 92 años les fue bastante peor a dos chimpancés que descubrieron la simpatía del hombre blanco.

