Amparo Llanos, sobre la posible vuelta de Dover: "Antes saldrá el musical"

Amparo Llanos componía la mitad de las canciones de Dover, así que no es de extrañar que Fever (Mushroom Pillow, 2019), el segundo disco de New Day suene, en parte, a la banda que revolucionó el indie español de finales los 90 con hits como Devil Came To Me, Serenade o Cherry Lee. La entrevista íntegra se puede escuchar en el podcast de Fuego y Chinchetas.

También escuchan a grupos como Hinds, Belako, Orden Jónico o Pussy Riot, a las que han teloneado en España. Pero en este nuevo álbum se aprecian influencias más poperas y menos obvias, como el espítiru Franz Ferdinand de Melancolia o los coros góspel de Tainted Love. "Se deben a mi amor profundísimo al gospel americano", explica Llanos. "Me gusta muchísimo, pero es una reinterpretación a mi bola. Y a Samuel y a Jota, por suerte, también les gusta".

En Calling SOS hablan de "quitarse lastre de encima cuando te cargan demasiado con la responsabilidad de tener que agradar", toda una declaración de principios cuando parece que todo orbita alrededor de la música urbana o del llamado indie mainstream. "Procuramos que no nos dé miedo nada. Lo mejor es hacer la música que quieres hacer, sin preocuparte de si es tendencia", explica.

Amparo Llanos, guitarrista principal de Dover, ha debutado como cantante con New Day, pero se muestra extasiada con su nuevo función: "Si me dicen hace cuatro años que me iba a poner a cantar, no me lo hubiera creído. ¡Pero me encanta!". Con los juegos vocales de Hush, por ejemplo, se nota que ante el micro se lo pasa en grande. Y en Out Of Time, otra de las canciones más destacadas del álbum, sus inflexiones vocales ochenteras recuerdan a las de Sting con The Police.

Amparo Llanos no se imagina a sí misma sin la música. "Yo soy lo que toco y lo que compongo", llega a decir. Pero al preguntarle por la hipotética vuelta de Dover, lo tiene claro: "Si llamara a Cris y le preguntara si hay alguna posibilidad de volvamos, ¡clong! Me colgaría el teléfono".

Dover fue cabeza de cartel en muchos festivales cuando muy pocos grupos liderador por mujeres acaparaban tanto protagonismo, pero Llanos ve improbable incluso el hecho de tocar un disco íntegro como conmemoración excepcional. "¡Vete tú a saber! Pero yo creo que no. Por nuestro carácter tenemos más de ABBA que de Led Zeppelin. A ABBA se lo han propuesto 20 millones de veces y siempre han dicho que no. Antes saldrá el musical Devil came to me".