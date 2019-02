Tezanos: "Invito a quien tenga dudas a visitar el CIS. Verá que es imposible cambiar los datos"

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, ha vuelto a defender este jueves el valor de los resultados del Barómetro del CIS. Tezanos ha matizado que los datos no son una estimación real del resultado electoral en cuanto a que son datos brutos, no ofrecen una proyección de escaños porque "pensamos que lo que llamamos proyección hoy en día no es válido, porque han cambiado muchas cosas. Por tanto no queremos engañar a los ciudadanos. Presentamos los datos brutos y advertimos que probablemente sufrirán alguna modulación".

A juicio de Tezanos, es precisamente ahí, en la cocina, donde está la única oportunidad de manipular los datos, algo de lo que el actual director ha sido acusado por su militancia en el Partido Socialista. Al respecto Tezanos ha recordado que 18 de los 22 presidentes del CIS han militado en partidos políticos y ha asegurado que "es imposible cambiar nada en el CIS" invitando a cualquiera con dudas a acudir a comprobarlo. "Es una estructura organizativa en la que no se puede cambiar o intencionar nada".

"Las encuestas son un instrumento de conocimiento de la realidad, no una verdad revelada", ha declarado en Hora 14. Tezanos pide por tanto cautela a la hora de interpretarlas, especialmente con el margen que todavía resta hasta la cita electoral. "Es una información valiosa, de una muestra amplia, obtenida de forma rigurosa", pero en absoluto definitiva, ha explicado; aunque muestra tendencias.

"Las tendencias apuntadas son que el PSOE es el primer partido en intención de voto y está cobrando mayor ventaja. También que se están cambiando en el segundo lugar PP y Cs; que se debilita el voto de Unidos Podemos y que surge otro partido (Vox)" cuyo resultado es muy difícil de estimar por un previsible voto oculto, argumenta Tezanos. Esto, en un panorama electoral "muy abierto", en el que puede acabar gobernando cualquiera.

En cualquier caso, para obtener algo más que los datos brutos, esto es las respuestas directas de los encuestados sin las variables técnicas que aplican los expertos del CIS para ofrecer una proyección final de escaños, una estimación del resultado, habrá que esperar al estudio preelectoral que "lo sacaremos a finales de marzo o principios de abril". En los estudios preelectorales la muestra es mucho más amplia, al subir de unas 3.000 a unas 17.000 entrevistas y se realiza una proyección de escaños para todas las provincias.

Respuesta a Casado

Tezanos también ha respondido en Hora 14 a las declaraciones de Pablo Casado. El líder del PP había comentado sarcásticamente que podía valorar el resultado del Barómetro de CIS antes de que se hiciera público porque "será lo que quiera Ferraz".

"A los que les van mal las encuestas hacen bromas. Ellos sabrán lo que tienen que hacer", ha contestado después de confesar que se contenía para no hacer otra broma en respuesta a Casado. Tezanos ha pedido distinguir entre "la dimensión ideológica de cada uno y la dimensión profesional".