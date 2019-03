Los rostros jóvenes de la ola verde que acaba de llegar a España

La ola verde comenzó en Suecia con una joven estudiante de 16 años, Greta Thunberg, ahora internacionalmente conocida, a la cabeza. En estos primeros meses de 2019, la ola se ha ido expandiendo a centenares de ciudades como Bruselas, París, Londres, Dublín, Hamburgo o Montreal; y, recientemente, ha aterrizado en España. El movimiento Fridays For Future está congregando a cientos de jóvenes cada viernes, que faltan a clase para concentrarse frente a las Instituciones y reivindicar medidas concretas contra el cambio climático. Madrid ha sido, este viernes, la última ciudad española en sumarse, después de Girona, Barcelona y Valencia. El próximo 15 de marzo hay convocada una gran manifestación a nivel mundial que se espera multitudinaria.

Lucas Barreros tiene 22 años, estudia Biología y Ciencias Ambientales en la Universidad de Girona y es uno de los portavoces del movimiento en esa ciudad. Una ciudad que fue el germen de la iniciativa en España hace siete semanas. "Empezamos siendo cinco amigos. Las primeras cuatro semanas vinieron unas 30 personas y a partir de que sacamos las redes sociales, la gente comenzó a unirse. Ahora somos 150", explica Barreros. Para él, la importancia de poner en el centro del debate el cambio climático es crucial: "los cambios en el planeta se están notando ya. Tenemos que cambiar esto. No podemos esperar más".

Gemma Barricarte tiene 24 años, estudia Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña y forma parte del movimiento en Barcelona. Allí, los jóvenes decidieron crear una plataforma interuniversitaria a raíz de la 'Marcha por el Clima' que tuvo lugar el pasado 10 de noviembre. "El cambio climático es el problema más grande que afronta la humanidad en estos momentos y la magnitud del problema crece cuando la mayoría de gente no está puesta y en las Cumbres que se convocan no se terminan de poner medidas reales", explica Barricarte. Los jóvenes piden a las instituciones que se impliquen y que actúen ya. "No hay comunicación entre el mundo de la ciencia, que es el que tiene los datos y la ciudadanía y las instituciones. Creo que sería muy beneficioso tender puentes entre ambos. Trasladar a un lenguaje más llano y más directo cuáles son las implicaciones para nosotros", explica Barricarte.

Juan Antonio Líber tiene 22 años, estudia Derecho y Criminología en la Universidad de Valencia y se enteró del movimiento, del que ahora es portavoz, a través de las redes sociales. "La pregunta no es por qué hay que estar en este movimiento, si no hay que preguntar a la gente que no está por qué no está", dice. Para ellos no es una cuestión de política, si no de supervivencia. "Que se pongan todos de acuerdo, que activen un protocolo y un programa de transición energética más profundo. A partir de ahí que hagan un programa de educación ambiental. Y que pacten, que se pongan de acuerdo. De otra manera nunca se va a conseguir nada y ya no queda tiempo", explica el valenciano.

Irene Gómez tiene 22 años, estudia Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y es miembro del colectivo, que ha sido el último en sumarse a las ciudades españolas. El pasado viernes fue el primero que, unos 150 jóvenes, se congregaron frente al Congreso y esperan que el número siga aumentando. "Para nosotros 2050 no es un dato en un informe sino una edad que vamos a vivir y las perspectivas para entonces son devastadoras. Un mar sin peces, temperaturas en un planeta inhabitable. No podemos seguir así", cuenta Gómez.

De forma totalmente improvisada y casi, desorganizada, colectivos y asociaciones de estudiantes se ponen de acuerdo semana tras semana para caminar hacia el mismo objetivo: visibilizar que para ellos es un problema prioritario. Para los jóvenes no hay tiempo que perder y el reclamo principal pasa porque el cambio climático se coloque en el centro del debate. Por eso, el próximo 15 de marzo está convocada una manifestación de jóvenes de todo el mundo a la que los colectivos de estudiantes en España ya han llamado a movilizarse.

La adolescente creadora del movimiento La adolescente sueca Greta Thunberg ha sido, con solo 16 años, la creadora del movimiento Fridays For Future. Cada viernes se pone en huelga frente al Parlamento de Estocolmo para exigir a los políticos de su país que actúen para mitigar el cambio climático. Thunberg reclama al Gobierno que cumpla con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París de reducción de los gases de efecto invernadero un 40% para 2040. Unas medidas para limitar el calentamiento del Planeta. Su iniciativa ha tenido tanto éxito a nivel mundial que la ha llevado a participar en el Foro de Davos, en el Comité Económico y Social Europeo y la revista 'Time' la incluyó el pasado diciembre entre las 25 adolescentes más influyentes del mundo.