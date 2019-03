Las mentiras de las semana: de Cuixart a Casado, pasando por Díaz Ayuso

La intervención de Jordi Cuixart en el juicio del procés ha sido muy aplaudida en el independentismo. Òmnium Cultural, la asociación que él preside, ha difundido un vídeo titulado "Estado acusado" y que recoge sus mejores momentos en el Tribunal Supremo. Cuixart afirma: "Hoy en el estado español hay más de 20.000 personas imputadas o multadas bajo la ley mordaza". La ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, es una ley administrativa. Por tanto, sólo incluye infracciones y sanciones administrativas. Eso significa que no hay imputados, porque la imputación es una figura del derecho penal y en este caso sólo nos movemos en el ámbito de la sanción administrativa. Se entiende mejor con un ejemplo: si mañana vamos a una manifestación no autorizada, vendrá un agente levantará acta, se abrirá un expediente informativo y llegará la sanción económica. ¿Se puede recurrir? Sí y, en ese caso, será un juicio contencioso - administrativo. Por lo que respecta a los multados, Cuixart da un dato que se aproxima bastante a la realidad. El último anuario publicado por el Ministerio de Interior, con datos de 2017, es muy detallado y explica que el artículo que más se ha aplicado de esta ley es el 37.4. Este artículo tipifica las faltas de respeto a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los datos oficiales arrojan que han sido multadas casi 21 mil personas, por un importe total que supera los tres millones de euros.

Avui, @jcuixart ha impartit 17 lliçons de democràcia i dignitat.



Estem més determinats que mai a defensar els drets civils, polítics i socials. La repressió no ens aturarà. Som forts perquè us tenim a vosaltres! 🙌



Fes-te\'n soci! ➡️ https://t.co/hvdoAcwkoP#GràciesCuixart pic.twitter.com/9xCZd6wUWh — Òmnium Cultural (@omnium) 26 de febrero de 2019

Díaz Ayuso defiende a Cifuentes fabricando una mentira

Había mucha curiosidad por saber qué opinaba la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid de las novedades del caso máster. Recordemos que la Fiscalía ha pedido tres años y tres meses de prisión para Cifuentes por falsificación de documento oficial y por presionar a terceros para intentar salvar su carrera política. La aportación de Díaz Ayuso fue errónea: "Me sorprende que a la asesina del niño Gabriel la Fiscalía pida tres años de prisión y para Cifuentes se pidan tres años y tres meses. No entiendo nada". Sorprende que la ex viceconsejera de Presidencia y Justicia de Cifuentes no distinga entre fiscal y abogado. Es la defensa de Ana Julia Quezada, la asesina confesa de Gabriel, la que pide tres años de prisión por homicidio imprudente. En cambio, la Fiscalía reclama prisión permanente revisable. Es decir, la pena máxima. A Díaz Ayuso le han vuelto a preguntar por este asunto y, en declaraciones a La Sexta, parece que intentó disculparse: "Yo lo que quería simplemente era cuestionar o que se hablara sobre si no son excesivas una petición de penas u otras. Yo creo que con ella muchas veces está habiendo un linchamiento. Y eso es lo que yo he denunciado". En cualquier caso, lo denunció fabricando una mentira.

Los datos de Pablo Casado

Esta semana Casado aprovechó su paso por la tribuna del Congreso para criticar la gestión económica de Sánchez: "Ha bajado un 37% el consumo de los hogares". Es falso, porque el consumo creció en todos los trimestres de 2018 y lo reflejan los datos oficiales que publica el Instituto Nacional de Estadística. El líder del Partido Popular hizo una defensa de los datos, como una realidad innegable y dijo lo siguiente:“Cuando usted llegó al Gobierno se creaban en España 7.900 empleos todos los días y usted va a dejar el Gobierno con 6.800 afiliados menos a la Seguridad Social todos los días. Las cifras son absolutamente innegables ”. Pero Casado hace trampa. Compara el mes de mayo, el último en el que gobernó el PP con este enero. Recordemos que mayo es el mes en el que tradicionalmente se crea más empleo y enero, en el que más se destruye. En Hoy por Hoy, hemos hecho el trabajo que no ha hizo Casado: comparar el enero de Sánchez con el último enero de Rajoy. Con Sánchez, se perdieron 6.800 afiliados al día. Con Rajoy, casi 6.000. La diferencia no es de mil cien empleos, como da a entender Casado. Es menor, no llega a 900".