Oltra asegura que la decisión de Puig no hace peligrar otro Pacto del Botánico

Escucha la entrevista a Mónica Oltra en 'Hora 25':

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha pasado por 'Hora 25' para valorar el adelanto electoral anunciado este lunes por Ximo Puig. "Estoy más dolida que molesta", ha asegurado Oltra, que ha lamentado la decisión y sobre todo cómo se ha gestado. "Hemos tomado todas las decisiones por unanimidad menos esta. Hemos trasladado desde Compromís que no estamos de acuerdo con el adelanto electoral", ha asegurado la vicepresidenta.

"Creo que un adelanto tiene que estar motivado políticamente. Hay que argumentarlo desde el punto de vista político, hay que hacerlo por interés general. No vale decir que lo haces porque a ti te conviene. Como fuerza del Botánico, para nosotros esta no es una decisión válida", ha insistido Oltra. "Uno adelanta las elecciones cuando no tiene apoyos para aprobar un presupuesto; aquí se han aprobado cuatro. Uno adelanta las elecciones si el parlamento no te aprueba los proyectos de ley; no ha sido nuestro caso. Uno adelanta las elecciones porque exista una inestabilidad política; tampoco es el caso. Este es el gobierno valenciano más estable desde que se aprobó la Constitución", ha continuado.

El motivo de Ximo Puig

Cuestionada por el motivo que le ha dado Puig para motivar esta decisión, Oltra ha apuntado a una "singularización" de los comicios, algo que a su juicio no se producira. "Él habla de una singularización de las valencianas, queriendo decir que así formamos parte del bloque que integran País Vasco, Andalucía, Galicia y Cataluña, que convocan las elecciones fuera del 26 de mayo. No nos vamos a singularizar con tan poco tiempo. Plantea adelantar para decir que somos 'más valencianos' y las pone con las generales, lo que hará que nos vayamos a diluir en el momento tóxico que desprende la política nacional", ha dicho Oltra. "Creo que no vamos a hablar de lo que nos interesa a los valencianos, que es la Sanidad, la Educación, la Dependencia... Hay que contar que más de un millón de personas no pagan en esta comunidad el copago que impuso Rajoy. Cualquier valenciano que tiene necesidad no tiene que decidir entre medicarse o llegar a fin de mes. Si eres padre o madre valenciano, tienes los libros encima de la mesa sin preocuparte de la situación económica. Nosotros queremos hablar de estas cosas que hemos hecho y vamos a seguir haciendo pero en un debate en los que hablen Casado, Rivera o Sánchez se va a diluir", ha lamentado.

El pacto del Botánico

Pese al desacuerdo, la vicepresidenta ha asegurado que no peligra una posible reedición del pacto del Botánico. "En absoluto esto puede dejarnos sin reeditar el acuerdo. Estoy más dolida que molesta, pero en absoluto. Las cuestiones políticas son las que deben ir en el centro y lo importante en política es que seamos en una herramienta útil. Se lo difícil que puede llegar a ser la vida de las personas y la política tiene que servir para esto. Molesta no estoy, un poco dolida si. Y no por el hecho, sino por cómo se ha hecho", ha sentenciado.