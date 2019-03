Pilar Baeza, la candidata condenada por asesinato: "La sociedad no está preparada para aceptar la reinserción"

La candidata de Podemos al Ayuntamiento de Ávila, Pilar Baeza, ha sido entrevistada este martes en ‘Hora 25’ tras la rueda de prensa que ha convocado esta mañana para aclarar algunos detalles sobre la viabilidad de la candidatura de una persona que ha sido condenada a 30 años de cárcel por ser cómplice de un asesinato.

El caso de Baeza saltó a los medios de comunicación este fin de semana tras la publicación por parte del diario El Español de unos hechos que tuvieron lugar en 1985 y por los que fue juzgada y condenada como cómplice de asesinato. Así lo ha confirmado la candidata de Podemos, quien, pese a mostrarse disconforme “con el contenido de la noticia”, ha reconocido que “hubo una sentencia” por la que pasó “cuatro años y pico en la cárcel”.

Preguntada por la reinserción, Baeza ha afirmado que hoy en día se considera “una persona reinsertada”: “Por edad, por experiencia, por haber vivido lo que significa esto en una sociedad demócrata y del siglo XXI, soy una mujer diferente”, ha dicho.

Sin embargo, ha dicho que “la sociedad no está preparada” para admitir como válida a una candidata en su situación: “Tenemos leyes para que la reinserción se pueda realizar. El problema es que decimos que sí, pero no lo ponemos en práctica. Me considero reinsertada, pero la sociedad tiene demasiados prejuicios”, ha reconocido Baeza.

El partido lo conocía

“Lo puse en conocimiento del partido”. Pilar Baeza ha explicado que Podemos era conocedor de la condena de la política por participar junto a la que era su pareja en 1985 del hombre que la había violado y ha denunciado un chantaje para que retirara su candidatura a cambio de que la información nunca viera la luz.

“Sé quién ha intentado chantajearme, pero nunca he cedido a esta situación. Soy una persona libre y me parece indigno y mezquino que me inviten a que retire la candidatura para que esto no se haga público”, ha dicho Baeza, que sospecha que las coacciones “posiblemente estén relacionadas con la política” y que ha denunciado los hechos en comisaría.: “Hay nombres y apellidos”.