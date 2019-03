Mal día para los procesados

El grueso de los acusados, los que no hacen autocrítica, pasó ayer un mal día. Seguramente el más duro desde que se inició la vista oral del proceso al “procés”.

Hasta ahora, casi sin excepciones y gracias a las muy preparadas intervenciones de los acusados, campaba por sus anchas el relato “indepe” de los hechos. Había habido un intento democrático de votar. Apoyado en determinadas leyes. Que fue impedido con malas artes primero, y por la fuerza después, de un Gobierno autoritario. Los presos son unos héroes y el juicio, un error –en el mejor caso— y más bien un abuso.

Desde ayer a este relato se le opone vigorosamente otro. Vino de la voz de entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que estuvo en su lugar, con más autoridad que Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. Y desde luego que su calamitoso superior jerárquico, el ministro Zoido. Nieto sostuvo con arrojo (y dudas más bien menores) que la votación era ilegal; que el Govern de Puigdemont la mantenía mientras aparentaba frenarla; que los Mossos apenas hicieron nada relevante.

No solo los gobernantes encajaron réplica. También la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell. El secretario general de la cámara y el letrado mayor contradijeron a fondo su idea de que no podía oponerse a tramitar las leyes levantiscas de desconexión y otras resoluciones. Que venía obligada, ella y la Mesa, a inadmitirlas, porque atentaban contra la Constitución. Y las había suspendido quien podía hacerlo, el Tribunal Constitucional.

En este juicio parece que hay partido.