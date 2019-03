"Había una convicción absoluta de sostener y mantener la celebración del 1-O"

Alberto Pozas

Zoido, como ayer Rajoy, asegura que no le gustan las imágenes del 1-O: "Todas las imágenes son todas parecidas y ninguna es agradable, no me resultan agradables pero en ocasiones para restablecer el orden constitucional y dar cumplimiento a una solicitud judicial no hay más remedio que emplear de forma razonable la fuerza".