Pedja Mijatovic, colaborador de El Larguero y exjugador del Real Madrid, fue otro de los protagonistas que quisieron analizar la histórica goleada del Ajax al conjunto blanco (1-4) en el Bernabéu que deja sin aspiraciones a los de Solari después de una semana trágica.

"Pienso que es un final de ciclo y hay que decirlo. Esta generación ha dado muchísimas alegrías, nadie lo va a repetir. Es imposible que alguien gane tres veces consecutivas la Champions, pero también se ha hecho una mala planificación deportiva este año y los anteriores. No ha llegado un jugador con esa clase parecida a Cristiano y eso poco a poco te lleva a una situación como la de esta noche. El equipo es desordenado, con muchos fallos, no tiene gol...y todo eso en conjunto te hace quedarte fuera de todas las competiciones en marzo", resume el que fuera goleador de la 'Séptima' Copa de Europa.

En cuanto al encuentro, explica que "el equipo ha durado 7 minutos hasta que el Ajax ha marcado el primer gol. Si analizas el partido de ida la primera parte fue horrible, aunque se marcaron dos goles después no me transmitieron confianza como para ir a por la cuarta consecutiva, el equipo tenía muchas oscilaciones. A nivel de equipo, de orden táctico, el Madrid sufre desde principios de temporada. Quedan tres meses de competición donde pueden suceder muchas cosas".

Sin embargo, el Madrid ha perdido todas sus posibilidades en una última semana que para Mijatovic es "horrible. Quedarte fuera de tres competiciones tiene que ser muy duro. Es una semana única negativamente hablando. Es una pena, no me lo esperaba", reconoce.

Tras las declaraciones de Luka Modric en la previa, nadie se esperaba este resultado: "Luka es un gran profesional, un chico muy sincero y cuando habla lo hace con el corazón y sabe lo que está pasando. Sus declaraciones las entendí como que hasta ahora habían estado como habían estado e iban a cambiar. En cuanto a la Champions, un jugador como Cristiano hay que echarle de menos. No habló de nadie en concreto pero sabemos que hay jugadores que no rinden bien y que no han asumido esa capacidad goleadora", explica.

Con la eliminación de Champions y sin aspiraciones en marzo, el nombre de Mourinho vuelve a sonar con fuerza para la próxima temporada: "Mourinho es muy amigo mío. Es un entrenador que personalmente me gusta mucho. Se hablará de él y de otros hasta final de temporada, pero seguramente el Madrid necesitará un entrenador para los próximos años, un buen entrenador, que será Mourinho o cualquier otro y muchos jugadores", sentencia.