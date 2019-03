Los tres responsables del fin de ciclo del Real Madrid

El Real Madrid ha sido un auténtico desastre y su eliminación es la confirmación de lo que se venía apuntando esta temporada: lo de Lopetegui fue un parche que salió como salió, luego llegó Solari como un segundo parche y Cristiano se fue pero no llegó nadie que hiciera sus goles.

Después de todos los pasos que se han ido dando, el Madrid llegó al partido clave sin Cristiano, con Mariano en la grada, con Ramos sancionado, con Bale y Marcelo en el banquillo, con Isco también en la grada... Más del la mitad del equipo titular del Real Madrid campeón de la Champions fuera del once titular.

Es un fin de ciclo con mayúsculas. Y no es solo culpa de uno. El primero es el presidente, que decidió vender a Cristiano Ronaldo y no traer a nadie pensando que Benzema y Bale, por arte de magia, iban a marcar los mismos goles. El primer error es de una planificación deportiva del mismo 'culpable' de los éxitos anteriores del club. Pero si debilitas la plantilla, los milagros no existen.

Luego está Solari. No puede ser que llegue al partido crucial con medio equipo en la grada. ¿Si te hace falta gol a quién sacas? Ha tomado decisiones justas, pero no ha sabido ser muy inteligente y tiene a los pesos pesados cabreados.

Y los jugadores no se pueden ir de rositas. Parte del Bernabéu les perdona porque tienen un crédito que se han ganado. Ellos les han dado a los aficionados lo que nadie había hecho antes.

El madridismo está cabreado y no sabe a quién señalar en este auténtico y rotundo fin de ciclo.