"España no es un tipo subido en un caballo dándose golpes en el pecho"

A dos días del 8M, Pepa Bueno reúne en ‘Hoy por Hoy’a cuatro políticos para que respondan a preguntas sobre feminismo, políticas de igualdad y violencia machista. Vox ha sido invitado al debate pero se ha negado a participar. Finalmente en antena han debatido Ander Gil, portavoz del PSOE en el Senado, Guillermo Mariscal, portavoz adjunto del PP en el Congreso, Alberto Rodríguez, diputado de Unidos Podemos, y Toni Roldán, secretario de Programas de Ciudadanos y portavoz de Economía en el Congreso.

Los cuatro dirigentes políticos se han mostrado de acuerdo en avanzar hacia “la igualdad real” y en “dar un paso adelante para que los hombres adquieran nuevos roles”, en palabras del socialista Ander Gil. El diputado de Unidos Podemos, Alberto Rodríguez, ha recordado que “venimos del hombre blandengue” y que es positivo para la sociedad “los privilegios” que en los últimos años han perdido los hombres en favor de las mujeres. Toni Roldán (Ciudadanos) ha subrayado que con el auge del feminismo y del movimiento MeToo “ha aumentado la sensibilidad de los hombres” ante el problema. Según el popular Guillermo Mariscal, el papel más importante de la mujer “ha sido recibido con mucha naturalidad” por generaciones como la suya, aunque reconoce que tiene que haber “un compromiso” más firme por parte de los hombres para acabar con la desigualdad de género.

Ander Gil ha reprochado a Ciudadanos y PP su pacto de gobierno en Andalucía con el apoyo de Vox porque, según él, no contribuye a luchar contra los problemas de las mujeres y Alberto Rodríguez les ha acusado de limitar con los recortes las políticas de igualdad. Toni Roldán les ha respondido que “no hay nada peor para el feminismo que frivolizar con la violencia machista” porque, a su juicio, Ciudadanos ha sido el partido que más ventajas ha conseguido para las mujeres en los últimos años. Guillermo Mariscal ha reprochado también a Gil que ponga en duda el compromiso del PP en la lucha contra la violencia de género y ha dicho que "lo que no ayuda al feminismo es la brecha salarial que se acrecienta cuando gobierna el PSOE”.



Alberto Rodríguez, de Unidos Podemos, considera que se hace “trampa” en el debate cuando se habla de políticas feministas porque para él “todas son transversales” y “cuando se sube el salario mínimo” en realidad es “política feminista” porque afecta sobre todo a las mujeres debido a que son las que menos cobran. Por su parte, Toni Roldán (Cs) ha apostado por una reforma del mercado laboral y una flexibilización de los horarios “para dar estabilidad y no penalizar a las mujeres”.

Por último, los cuatro han señalado que no les asusta ni están preocupados porque Vox les pueda robar los votos de los hombres que puedan sentir el movimiento feminista como una amenaza porque “España no es un tipo subido en un caballo dándose golpes en el pecho”, ha dicho Rodríguez, y el programa del partido de Abascal “es un anacronismo en la sociedad”, según Roldán.