El mundo del cine está dividido con las polémicas palabras de Steven Spielberg en contra de la participación de las películas producidas por las plataformas y Carlos Boyero se ha posicionado a favor del director. "El debate consiste en saber si en los proximos años va a desaparecer la Academia de Hollywood y van a seguir Netflix y las plataformas muy vivas".

Aunque apoya a Spielberg, no le ve saliendo ganador de este asunto: "Me temo que Spielberg tiene la batalla perdida, estoy esperando a ver que ocurre en Cannes". Para Boyero, gente como Spielberg deberían ser los que manan: "Es el rey, un rey con sentido, el hombre de cine total. Ojalá que el poder lo llevara gente con el talento y el poder de Spielberg".

Esta semana nos habla sobre 'Mula', la última película de Clint Eastwood. "Las ultimas peliculas de Eastwood me parecen lamentables. Si se hubiese retirado con 'Gran Torino' habría sido a la altura de su legendaria figura". Esta, aun así, no le parece tan mala: "Está bien, se puede ver, pero no tiene la grandeza, la complejidad o la oscuridad como las 6 o 7 obras maestras que ha hecho".