'Capitana Marvel', feminismo a medias con nostalgia noventera

Desde el éxito del 8 de marzo del año pasado y de las reivindicaciones feministas, Hollywood, como emblema del capitalismo, no ha dudado en apropiarse del movimiento. En ese marco se estrena 'Capitana Marvel'. Por fin la industria, la de las princesas Disney, ha entendido que el cine de superhéroes protagonizado por mujeres también funciona en taquilla. Estos son los principales estrenos de la semana:

'Capitana Marvel'

Los noventa están de moda. Tanto que Marvel ha ambientado en esta década su nueva película, Capitana Marvel, la primera que tiene como protagonista a una mujer. Después de que DC, la eterna rival de Marvel, hiciera mucho dinero con Wonder woman, en Marvel han contraatacado, primero con Black Panther, primer superhéroe negro y una película con mucho personaje femenino, y ahora con Capitana Marvel, para la que han fichado a la ganadora del Oscar con La habitación, Brie Larson, rubia, alta y delgada, prototipo femenino del Capitán América.

La idea era buscar actores con prestigio que rellenaran el reparto de esta cinta de superhéroes. Por ejemplo, Jude Law, Samuel L Jackson, que es el contrapunto cómico de la heroína, Ben Mendelshon y Annette Benning. También han fichado como directores a unos guionistas que pasaron el casting por su visión diferente de este personaje de Carol Denvers, que apareció en los cómics por primera vez en el año 68. Son Anna Boden y Ryan Fleck.

Y es que la historia apuesta por conjugar la acción, las batallas entre buenos y malos, la introspección en el personaje y el humor. Con todo eso han creado esta nueva historia en la que vemos cómo el personaje pasa de ser una piloto del ejército a una salvadora del mundo. Los noventa fueron época de guerras galácticas entre dos razas de alienígenas, al menos en esta ficción. Capitana Marvel tendrá que usar la fuerza para parar miles de potentes misiles, pero también la inteligencia para saber quién es y a quién tiene que salvar, porque los patriotas en Capitana Marvel no son lo que a priori lo parecen, vamos, como en la vida real.

Y como en la vida real, vemos al sistema hacerse el feminista. De repente, Disney se olvida de que un día defendió a las princesas y ahora lanza toda una retahíla de frases de autoayuda para las niñas y mujeres de hoy, como en Wonder woman, pero con intensidad. La actriz ha sido clara y combativa. Brie Larson apoyó el movimiento Me Too, se ha declarado feminista y hasta ha cuestionado que la gran mayoría de críticos y periodistas son hombres y faltan mujeres.

Visualmente Marvel ha preferido quedarse en un segundo plano, la vuelta de Los Vengadores está cerca y parece que la franquicia va a sacar ahí toda su artillería. Para Capitana Marvel ha usado la estética retro y el concepto de historia de aventura, autoconocimiento y de amistad. No hay romance, sí amigos. Uno de ellos su compañero de fatigas, Samuel L Jackson. La versión rejuvenecida del personaje de Furia, sin parche en el ojo que homenajea al universo de los noventa, incluido su propia actuación en Pulp Fiction.

'Mula'

Vuelve Clint Eastwood con Mula, una historia basada en un artículo del New York Times sobre un anciano arruinado, a punto de ser desahuciado y que se convierte en traficante de drogas. Eastwood dirige y protagoniza, y su amigo Bradley Cooper hace de agente de la DEA en na cinta donde el veterano director despliega todo su discurso político pro Trump.

'70 binladens'

Un thriller cañí, una película de atracos que ha rodado Koldo Serra en su ciudad, en Bilbao. Una mujer entra en un banco para conseguir un crédito urgentemente y, cuando está a punto de hacerlo, interrumpen dos atracadores en la oficina bancaria. Emma Suárez y Nathalie Poza llevan el peso de esta historia, junto a otros secundarios como Hugo Silva, Bárbara Goenaga y Daniel Pérez Prada

'Las herederas'

Dirigida por Marcelo Martinessi, es la historia de dos mujeres de clase alta de la sociedad paraguaya, que a los sesenta se les acaba el dinero y el patrimonio que habían heredado. La película ganó el premio del jurado el año pasado en Berlín y también una de sus protagonistas, Ana Brunn, el de mejor actriz. Un viaje por la decadencia social pero también sobre la feminidad, el deseo y la libertad.

'La mujer de la montaña'

La otra película sobre mujeres es La mujer de la montaña, una historia del director islandés Benedikt Erlingsson sobre una profesora de canto, activista contra la industria del aluminio que está contaminando su país. Para ello hace todo tipo de acciones, como dejar sin luz a la ciudad, boicots... Pero su situación cambia cuando recibe una carta que da luz verde por fin a sus trámites de adopción de una niña. La actriz protagonista Halldora Geirharðsdóttir ganó el premio en la Seminci por este papel.